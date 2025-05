Ni Lamine Yamal ni Gavi, l'MVP de la Rua del Barça segons Hansi Flick

En la celebració del FC Barcelona pel seu recent títol de LaLiga, la rua pels carrers de la ciutat comtal va estar plena de moments memorables. No obstant això, un dels més destacats va ser protagonitzat per un jove canterà que, micròfon en mà, es va convertir en l'ànima de la festa.

Aquest gest no va passar desapercebut per a l'entrenador Hansi Flick, qui en la roda de premsa prèvia al partit contra el Villarreal, el va nomenar com el "MVP de la rua".

L'inesperat protagonista de la celebració

Durant el recorregut de l'autobús descobert, aquest jove defensa central, que ha tingut una temporada excel·lent, es va destacar no només pel seu rendiment al camp, sinó també pel seu entusiasme i carisma durant la celebració. Amb el micròfon en mà, va animar la multitud i va demostrar una connexió especial amb l'afició, consolidant-se com una de les noves figures emergents del club.

| F.C. Barcelona, Canva Creative Studio, XCatalunya

Les paraules de Hansi Flick

En l'esmentada roda de premsa, Flick va expressar la seva admiració per l'actitud del jugador durant la rua: "Crec que el MVP de la rua va ser Pau Cubarsí. Va fer una gran feina amb el micro". El tècnic alemany també va destacar la importància de mantenir la professionalitat, assenyalant que "qui pot sortir de festa també pot treballar", en referència a la necessitat de seguir rendint en els pròxims partits.

Pau Cubarsí: una temporada per recordar

Als seus 18 anys, Pau Cubarsí ha tingut una temporada destacada amb el primer equip del FC Barcelona. Des del seu debut al gener de 2024, ha acumulat més de 50 partits oficials, incloent-hi aparicions a LaLiga, la Copa del Rei i la Champions League. La seva maduresa i lideratge al camp han estat elogiats per companys i entrenadors, consolidant-se com una peça clau en la defensa blaugrana.

L'elecció de Cubarsí com a "MVP de la rua" per part de Flick subratlla el compromís del FC Barcelona amb la seva cantera. La Masia continua sent una font inesgotable de talent, i jugadors com Cubarsí, Lamine Yamal i Gavi en són prova. El tècnic alemany ha manifestat la seva intenció de seguir apostant pels joves talents en el futur.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Una rua històrica

La celebració del títol de LaLiga no només va ser una mostra d'alegria i unió entre jugadors i aficionats, sinó també una oportunitat per destacar el talent emergent del club. Pau Cubarsí, amb el seu entusiasme i lideratge, s'ha guanyat el reconeixement de tots, incloent-hi el del seu entrenador. El seu paper en la rua és només un reflex de la seva creixent importància en l'equip i del brillant futur que l'espera al FC Barcelona.