Betis i Girona competeixen per una jove perla de la UD Las Palmas

L'arribada de l'estiu sempre marca un punt d'inflexió per als equips que han perdut la categoria a LaLiga. La UD Las Palmas s'enfronta a un període clau per redefinir el seu projecte esportiu i econòmic després del seu recent descens, i com passa cada any, diversos dels seus joves talents es converteixen en protagonistes del mercat. La mirada està posada en un dels defenses amb més projecció de la pedrera groga, la situació contractual i el rendiment del qual han despertat l'interès de clubs de l'elit nacional i internacional.

La UD Las Palmas travessa una fase de renovació i reajust forçat pel descens. La necessitat de quadrar els comptes i rearmar la plantilla per competir a Segona Divisió obliga a escoltar ofertes per alguns dels seus futbolistes més prometedors. En aquest context, l'equip insular ha d'equilibrar l'urgència econòmica amb el desig de no debilitar-se excessivament de cara a la pròxima temporada.

D'entre els jugadors que més focus concentren hi ha Juanma Herzog, un central de només 21 anys, internacional sub21, que ha anat guanyant protagonisme amb el primer equip. La seva progressió no ha passat desapercebuda per a clubs de Primera Divisió com el Real Betis i el Girona FC, que volen reforçar les seves plantilles amb talent jove i marge de creixement. Segons alguns informes, doncs, el tinerfeny podria recalar a Montilivi o a Heliòpolis.

| DAZN

El perfil d'un central en auge: minuts, selecció i maduresa precoç

La temporada 2024-2025 ha estat la de la confirmació per a aquest jove central tinerfeny. Si bé la seva participació amb la primera plantilla ha estat intermitent, els tècnics i analistes destaquen la seva polivalència, intel·ligència tàctica i capacitat per treure la pilota jugada. Ha disputat 18 partits en la present campanya, acumulant 1.234 minuts i deixant constància de la seva fiabilitat en defensa. El seu historial amb el primer equip de la UD Las Palmas ja ascendeix a 28 partits, xifres notables per a un jugador tan jove.

A més, el seu nom figura a la llista definitiva de la selecció espanyola sub21 que disputarà el pròxim Europeu sota la direcció de Santi Denia, juntament amb altres talents com Alberto Moleiro i Stefan Bajcetic. Aquest reconeixement com a internacional sub21 no només augmenta el seu prestigi, sinó que el posiciona com una aposta segura de futur per a qualsevol equip que vulgui reforçar-se en defensa.

Interès de Betis i Girona: competència ferotge pel fitxatge

La notícia de l'interès de Betis i Girona, avançada a les xarxes socials per @solofichajes123 i recollida per diversos mitjans, ha elevat el perfil mediàtic del futbolista. Tots dos clubs estan decidits a reforçar la seva rereguarda i veuen en el jove central una oportunitat de mercat interessant, no només per la seva edat i projecció, sinó també per la situació contractual que travessa.

Segons s'ha informat, la UD Las Palmas va activar recentment la renovació automàtica del seu contracte, estenent-lo fins al 2027, amb una possible pròrroga per un any addicional. Tanmateix, l'entorn del futbolista, ara representat per l'agència Niagara Sports Company (que gestiona figures com Dani Olmo o Morata), treballa activament perquè el defensor continuï competint a la màxima categoria. L'operació, per tant, sembla encaminar-se a un traspàs que podria deixar una suma important a les arques del club insular, en una forquilla que es preveu similar a la d'altres talents com Moleiro, els moviments recents del qual han rondat els 10-15 milions d'euros.