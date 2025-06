Contundente mensaje de Gavi a los haters: 'Soy un...'

Con apenas 20 años, Pablo Páez Gavira, conocido en todo el mundo como Gavi, habla como un veterano. Tras una larga y dolorosa lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de los terrenos durante más de un año, el centrocampista del FC Barcelona ha regresado con una madurez nueva, con el mismo carácter competitivo… y con un mensaje muy claro.

Ha vuelto a la selección española, ha recuperado su sitio en el Barça y ha querido hacerlo todo de cara, sin esconderse. En una entrevista con Mundo Deportivo, Gavi se ha sincerado sobre su recuperación, su evolución, sus compañeros, y también sobre las críticas que ha recibido por su estilo de juego.

Un regreso muy esperado

La grave lesión que sufrió en noviembre de 2023 fue un golpe durísimo. Gavi, que se había convertido en un fijo tanto en el once del Barça como en el de la selección, pasó de estar en la cima a iniciar un proceso largo, incierto y solitario.

“Fue muy duro. Nunca había pasado por algo así”, explica. “He aprendido a gestionar mi energía, mis emociones, y también a no desesperarme”. El joven reconoce que no todos los días eran buenos. Que hubo momentos de dudas. Pero también que el apoyo de su familia, sus compañeros y su entorno más cercano fue clave para no derrumbarse.

Vuelta a la Roja… y a casa

Ahora, tras meses de rehabilitación y trabajo invisible, Gavi ha vuelto. Primero al once del Barça, y después, a la selección española, donde ya ha empezado a recuperar sensaciones. “Estar aquí otra vez es muy especial. Es como volver a casa”, dice.

Se le nota feliz. Y no es para menos. Hansi Flick lo ve como pieza esencial del nuevo proyecto culé, y Luis de la Fuente lo ha acogido de nuevo en el grupo con naturalidad y afecto. “Luis siempre se preocupó por mí. Aunque no estuvimos en contacto constante, sabía que me esperaba”, confiesa.

Un vestuario joven, pero con carácter

Gavi también ha asumido un rol más maduro en el vestuario. Con 20 años, ya ejerce de referencia para otros jugadores como Lamine Yamal o Fermín López. “Intento ser como fue Busi conmigo: un guía. Me gustaría poder dar los mismos consejos que él me dio cuando yo tenía 17 años”.

Con los rumores sobre un posible interés del PSG, Gavi no se anda con rodeos: “Lo tengo clarísimo. No me voy a ir. Mi sueño es hacer toda mi carrera en el Barça. Es el club de mi vida”. Y añade: “Entiendo que la gente se crea lo que lee, pero yo estoy tranquilo. Daré todo lo que tenga dentro por quedarme aquí”.

Y finalmente… las frases que han dado que hablar

En la recta final de la entrevista, el sevillano se suelta por completo. Es aquí donde lanza las frases más virales de toda la conversación. “Mucha gente cree que no sé jugar al fútbol… y no tiene ni puta idea”, dice sin rodeos. “Me ven como un guerrero, y lo soy. Pero también tengo calidad. Lo que pasa es que muchos no lo valoran”.

Y remata: “Entiendo que haya gente que me odia por cómo juego. Pero mientras los barcelonistas me quieran, lo demás me da igual”. Un Gavi sin filtros, sin miedo y sin ganas de complacer a todos. Porque sabe lo que vale. Y esta vez, ha vuelto para quedarse.