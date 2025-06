Sporting, Màlaga i Saragossa: Un fitxatge somiat pels tres

El desenllaç de la temporada a LaLiga Hypermotion sempre amaga històries d'ambició i reconstrucció. Quan els grans clubs històrics de la Segona Divisió espanyola miren al futur, ho fan amb la ment posada en reforços que puguin marcar la diferència. En aquest context, la figura d'un davanter versàtil i amb olfacte golejador es converteix en objecte de desig per a diversos equips amb aspiracions renovades.

L'Sporting de Gijón, dirigit per Asier Garitano, i el Màlaga de Sergio Pellicer van confirmar matemàticament la seva plaça a la Segona Divisió amb cert marge. Al Real Zaragoza, sota el comandament de Gabi Fernández, li va costar una mica més, deixant els deures gairebé per al final. Però aquest estiu volen canviar el rumb. Tant a La Romareda com a El Molinón i La Rosaleda ja es pensa en la pròxima temporada, amb la mirada posada a reconstruir projectes sòlids que permetin lluitar per l'ascens.

El fitxatge que il·lusiona tres històrics: Álex Millán al radar

Mentre els despatxos treballen en la planificació de la plantilla 2024/2025, sorgeix un nom amb força: Álex Millán. Segons informa Onda Cero i recullen diferents periodistes a les xarxes socials, el davanter aragonès de 25 anys s'ha convertit en una de les grans oportunitats del mercat després del seu notable tram final de temporada al Cartagena. El seu perfil encaixa amb les necessitats dels tres equips: joventut, experiència a la categoria i un rendiment a l'alça després de superar un període complicat per lesions.

Format al planter del Villarreal, Millán ha recorregut un camí atípic, sumant minuts en equips com el Real Oviedo, Círculo Brujas i Royale Union a Bèlgica, així com al Famalicao i el Farense a Portugal. Tanmateix, ha estat al Cartagena on ha demostrat la seva capacitat golejadora en el moment més decisiu: quatre gols en els últims sis partits, una xifra que ha despertat l'interès immediat de clubs amb aspiracions d'ascens.

Les circumstàncies actuals converteixen Álex Millán en un fitxatge especialment atractiu per a Màlaga, Sporting i Zaragoza. El descens del Cartagena li permetria sortir a cost zero, cosa que facilita qualsevol operació des del punt de vista econòmic. En el cas del Zaragoza, a més, hi ha un factor sentimental afegit: Millán va néixer a Zaragoza i sempre ha manifestat el seu afecte pel club aragonès, cosa que podria inclinar la balança si finalment l'equip blanquillo confirma la seva permanència a la categoria.

Tàcticament, Millán destaca per la seva capacitat de moure's entre línies, la seva habilitat en el joc aeri i la seva determinació a l'àrea rival. Equips com el Màlaga, que han patit per la manca de gol en partits clau, trobarien en l'aragonès un recurs capaç de canviar dinàmiques negatives. Per la seva banda, l'Sporting de Gijón continua buscant aquell davanter de referència que li permeti aspirar de nou al playoff d'ascens, una cosa que l'afició rojiblanca fa anys que reclama.