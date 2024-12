Confirmat: El Sevilla vol fora un jugador i García Pimienta dóna l'OK

El Sevilla FC, tot i que ha millorat notablement el seu rendiment les últimes setmanes, necessita ajustar la seva plantilla al mercat hivernal. Els directius del club ja han iniciat moviments per donar sortida a futbolistes que no estan complint les expectatives. L'objectiu és clar: alliberar espai salarial i generar ingressos que permetin noves incorporacions al gener.

Un dels noms propis en aquesta llista és Gonzalo Montiel, la sortida del qual sembla inevitable. El lateral argentí va tornar l'estiu passat de la seva cessió al Nottingham Forest amb l'esperança de convertir-se en una peça important per a García Pimienta. El tècnic català confiava que el defensor recuperés la seva millor versió, però res no ha sortit com esperaven.

Fins ara, Montiel amb prou feines ha disputat 201 minuts repartits en sis partits oficials. Dos d'aquests partits han estat a la Copa del Rei, davant de rivals de menor nivell, cosa que evidencia el seu rol secundari a l'equip. García Pimienta ha optat per alternatives com Jesús Navas, Juanlu Sánchez i José Ángel Carmona a la rotació del lateral dret. Fins i tot amb la retirada de Navas, Montiel no entra als plans de l'entrenador.

| AFA

El descens de rendiment en dos anys

La situació de Gonzalo Montiel és sorprenent si se n'analitza la trajectòria recent. El desembre del 2022, va passar a la història del futbol mundial en marcar el gol decisiu a la tanda de penals que li va donar el títol a Argentina al Mundial de Qatar davant França. Aquest moment el va consagrar com un heroi nacional i el va catapultar als focus internacionals.

No obstant això, el seu rendiment ha caigut en picat en només dos anys. Montiel, de 27 anys, no només ha perdut el nivell competitiu, sinó que també ha vist com el seu valor al mercat es desploma. Aquesta situació obliga el Sevilla a buscar una sortida com més aviat millor. El club considera que la seva permanència suposa un llast econòmic a la plantilla a causa de la seva elevada fitxa.

Tot i que encara no hi ha ofertes concretes per Gonzalo Montiel, es rumorejava fa uns dies que el València podria estar interessat si finalment no fructifica la temptativa de fitxar Iván Fresneda. Tot i això, no han sorgit nous avenços ni confirmacions en aquesta direcció.

| Sevilla FC

El Sevilla té clar que necessita vendre jugadors com Montiel al gener per equilibrar la seva situació financera. El club ha d'alliberar massa salarial si vol reforçar la plantilla amb noves cares. Víctor Orta, director esportiu del Sevilla, treballa a contrarellotge per trobar un comprador. L'operació permetria a l'equip sevillà realitzar moviments estratègics i fer un salt de qualitat al mercat hivernal.

Tot i tenir contracte amb el Sevilla fins al 2026, Montiel no té futur a Nervión. García Pimienta ha estat contundent i no contempla donar-li una nova oportunitat. El tècnic considera que el seu baix rendiment no justifica la seva continuïtat i prefereix donar protagonisme a altres futbolistes amb més projecció.