Confirmado: El Sevilla quiere fuera a un jugador y García Pimienta da el OK

El Sevilla FC, aunque ha mejorado notablemente su rendimiento en las últimas semanas, necesita ajustar su plantilla en el mercado invernal. Los directivos del club ya han iniciado movimientos para dar salida a futbolistas que no están cumpliendo las expectativas. El objetivo es claro: liberar espacio salarial y generar ingresos que permitan nuevas incorporaciones en enero.

Uno de los nombres propios en esta lista es Gonzalo Montiel, cuya salida parece inevitable. El lateral argentino regresó el pasado verano de su cesión en el Nottingham Forest con la esperanza de convertirse en una pieza importante para García Pimienta. El técnico catalán confiaba en que el defensor recuperase su mejor versión, pero nada ha salido como esperaban.

Hasta la fecha, Montiel apenas ha disputado 201 minutos repartidos en seis partidos oficiales. Dos de esos encuentros han sido en la Copa del Rey, frente a rivales de menor nivel, lo que evidencia su rol secundario en el equipo. García Pimienta ha optado por alternativas como Jesús Navas, Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona en la rotación del lateral derecho. Incluso con la retirada de Navas, Montiel no entra en los planes del entrenador.

| AFA

El descenso de rendimiento en dos años

La situación de Gonzalo Montiel resulta sorprendente si se analiza su trayectoria reciente. En diciembre de 2022, pasó a la historia del fútbol mundial al marcar el gol decisivo en la tanda de penaltis que le dio el título a Argentina en el Mundial de Catar frente a Francia. Ese momento le consagró como un héroe nacional y le catapultó a los focos internacionales.

Sin embargo, su rendimiento ha caído en picado en apenas dos años. Montiel, de 27 años, no solo ha perdido su nivel competitivo, sino que también ha visto cómo su valor en el mercado se desploma. Esta situación obliga al Sevilla a buscar una salida cuanto antes. El club considera que su permanencia supone un lastre económico en la plantilla debido a su elevada ficha.

Aunque todavía no hay ofertas concretas por Gonzalo Montiel, se rumoreaba hace unos días que el Valencia podría estar interesado si finalmente no fructifica su tentativa de fichar a Iván Fresneda. No obstante, no han surgido nuevos avances ni confirmaciones en esta dirección.

| Sevilla FC

El Sevilla tiene claro que necesita vender jugadores como Montiel en enero para equilibrar su situación financiera. El club debe liberar masa salarial si quiere reforzar su plantilla con nuevas caras. Víctor Orta, director deportivo del Sevilla, trabaja a contrarreloj para encontrar un comprador. La operación permitiría al equipo hispalense realizar movimientos estratégicos y dar un salto de calidad en el mercado invernal.

A pesar de tener contrato con el Sevilla hasta 2026, Montiel no tiene futuro en Nervión. García Pimienta ha sido tajante y no contempla darle una nueva oportunidad. El técnico considera que su bajo rendimiento no justifica su continuidad y prefiere dar protagonismo a otros futbolistas con más proyección.