Tomás Roncero 'acomiada' Pep Guardiola i Twitter se li llança a la jugular

per Sergi Guillén

Tomás Roncero ho ha tornat a fer. El periodista del diari AS, conegut per la seva afició al Reial Madrid i els seus comentaris provocadors a les xarxes socials. Ha aprofitat la derrota del Manchester City contra el Manchester United per llançar un dard a Pep Guardiola.

Un cop més, Roncero ha demostrat que no perd oportunitat de generar reaccions amb els seus tuits, especialment quan es tracta del tècnic català. El Manchester City passa una ratxa negativa que ha generat dubtes. Ahir, al derbi de Manchester, l'equip dirigit per Pep Guardiola va caure a casa per 1-2.

Tot i que els de blau cel van començar guanyant gràcies a un gol de Gvardiol al minut 35. Un penal al 87' transformat per Bruno Fernandes i un gol d'Amad Diallo al 89' van sentenciar el matx. La derrota ha agitat l'entorn del City i, com no podia ser altrament, ha desfermat l'eufòria de Tomás Roncero.

El tuit de Roncero i la crítica al City

Al seu compte de Twitter, Roncero va publicar un lacònic: “Bye bye, Pep”, acompanyat d'una captura del Diari AS que resumia la derrota del City. Al peu de la notícia es destacava que el Manchester City, després de dominar una gran part del partit, va perdre per errors defensius i un penal clar. La burla de Roncero va encendre la comunitat de Twitter, on el periodista ja és un personatge polèmic.

| YouTube

Les respostes no van trigar a arribar. Molts usuaris van criticar la fixació que Roncero té amb Pep Guardiola, tot i que el tècnic fa anys que treballa fora de LaLiga.

"Aquest vell no supera una fita de fa 10 anys, està més pendent de Guardiola que de la seva dona", va escriure l'usuari @Lewisdavid90. Un altre compte, @InfoFutboleraES, va comentar amb ironia: “El que ha hagut de fer Guardiola perquè estiguin pendents d'un equip anglès”.

Les crítiques també van venir pel to infantil del periodista. @ivanarmesto66 va escriure: “Quin perdedor és Tomás, esperant que falli una temporada el millor entrenador de tots els temps”. Altres usuaris, com @JuanMel53257487, van ser més durs: “Em pregunto quin és el trauma d'aquesta gent amb Guardiola, una mica malaltís”.

Twitter no perdona

A la polèmica del tuit de Roncero se li va sumar un error informatiu del Diario AS. Un altre usuari, @GarAndCia69, va compartir una captura en què, contradictòriament, el marcador mostrava un 2-1 a favor del City. El comentari va ser demolidor: “Segons el teu diari ha guanyat el City, hi ha hagut menjar d'empresa o alguna cosa?”, l'error va augmentar les crítiques i l'onada de mems.

Entre crítiques, bromes i acusacions, les xarxes es van omplir de comentaris recordant a Roncero que l'únic objectiu dels seus tuits és provocar. “Esteu vosaltres per riure-us dels altres”, va escriure @brichs_sergi. El tuit també va deixar en evidència que, malgrat els èxits de Guardiola, els seus detractors segueixen esperant qualsevol ensopegada per atacar.

El City, per part seva, haurà de centrar-se a redreçar el rumb d'una temporada complicada. Mentrestant, Tomás Roncero continuarà generant titulars. Guardiola i el Manchester City no només tenen rivals al camp, també fora d'ell.