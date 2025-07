L'Atlètic torna a assetjar el València: El recanvi de De Paul arribarà de Mestalla

per Joan Grimal

L'Atlético de Madrid no dona per tancat el seu mercat de fitxatges. Tot i comptar amb una plantilla consolidada, al Metropolitano segueixen molt atents als possibles moviments de sortida, especialment al centre del camp,on el futur de Rodrigo De Paul i Conor Gallagher encara està a l'aire.

Tots dos jugadors, importants per a Diego Simeone, podrien abandonar el club aquest estiu si arriben ofertes convincents, i el club ja té un nom sobre la taula per suplir-los: un jove talent espanyol que ha brillat al Valencia CF.

Rodrigo De Paul, entre la continuïtat i la venda

Rodrigo De Paul, un dels jugadors més utilitzats per Simeone en la darrera temporada, té contracte fins al 2026. Tanmateix, la seva renovació està completament estancada des de fa mesos. Tot i que el seu rendiment ha millorat i ha guanyat pes al vestidor, les negociacions amb el seu entorn no han avançat.

No és l'únic que podria sortir. Conor Gallagher, acabat d'incorporar la temporada passada, també està a la rampa de sortida si apareix una bona oportunitat de mercat. Fins i tot s'ha esmentat Samu Lino com a possible baixa, tot i que en el seu cas l'escenari sembla més lluny. En qualsevol cas, el club té clar que si un dels migcampistes clau se'n va, el recanvi ha de ser immediat i de qualitat.

L'opció preferida de Simeone per reforçar el mig

Es tracta d'una jove perla del futbol espanyol que ja va ser objectiu de l'Atlético en el darrer mercat i que agrada molt al cos tècnic. Segons va revelar Rubén Uría al programa ‘Derbi en USA’,si finalment es produeix la sortida de De Paul o Gallagher, l'Atleti anirà “de cap” a per ell.

No és un rumor passatger. El futbolista encaixa perfectament en el perfil que busca el club: espanyol, jove, amb marge de creixement, i amb experiència a Primera Divisió. A més,el seu club actual, tot i que reticent a desprendre's d'ell, no descarta una venda si l'oferta és adequada, especialment tenint en compte la situació financera i les polítiques de vendes que ha seguit els darrers estius.

Interès internacional i competència ferotge

El jugador en qüestió també ha despertat l'interès d'altres grans equips d'Europa. Des de la Premier League, la Serie A i la Bundesliga han arribat trucades preguntant per la seva situació. Fins i tot el Bayer Leverkusen va intentar fitxar-lo fa un any, amb Xabi Alonso com a principal valedor.

La seva qualitat, visió de joc i maduresa al camp el converteixen en una joia del mercat. Tot i que el seu equip actual està encantat amb el seu rendiment, no es descarta una venda milionària si arriba una proposta difícil de rebutjar. Per això, l'Atlético sap que no es podrà adormir si finalment decideix llançar-se a per ell.

Si un dels pilars del centre del camp abandona el club, l'Atlético de Madrid ja sap a qui vol com a relleu. I aquest jugador que tant agrada al Metropolitano, el mateix que ja va estar a l'òrbita del club i que torna a escena amb força aquest estiu,no és altre que Javi Guerra