Confirmado el giro de 180 grados de Ansu Fati en el Barça: Laporta lo firma

La situación de Ansu Fati en el FC Barcelona era cada vez más insostenible. Pese a ser considerado hace unos años una de las mayores promesas del fútbol mundial, su progresión se ha visto lastrada por las lesiones y la falta de continuidad. Esta última temporada, bajo las órdenes de Hansi Flick, apenas ha contado para el técnico alemán: solo 11 partidos, 3 como titular, y menos de 300 minutos acumulados.

Después de su cesión al Brighton, donde jugó 27 encuentros sin terminar de explotar, el club catalán entendía que Ansu necesitaba un nuevo impulso. Y ese impulso ha llegado desde el Principado.

Un cambio necesario para ambas partes

Tanto el Barça como el jugador han estado de acuerdo en que hacía falta un cambio de aires. La idea era clara: encontrar un club que le garantizara minutos, protagonismo y un contexto ideal para recuperar su mejor versión. Por eso, desde el inicio, el AS Mónaco apareció como el favorito.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

El club monegasco, con un perfil joven y ofensivo, ofrece un estilo de juego que se adapta perfectamente a las características del atacante. Además, su entrenador, Adi Hütter, ha tenido un papel decisivo en convencer al futbolista.

Visita médica superada y últimas gestiones

Ansu Fati ya viajó este viernes a Mónaco, donde pasó sin problemas el reconocimiento médico. A partir de ahí, solo quedaban por cerrar detalles burocráticos. Aunque el acuerdo entre ambas entidades llevaba semanas gestándose, las conversaciones se alargaron más de lo previsto debido a un punto especialmente delicado: ¿quién se haría cargo del salario del jugador?

| F.C. Barcelona, Icons8 Photo, XCatalunya, ixdesignlab

Finalmente, el Barça ha ampliado el contrato de Ansu Fati hasta 2028, lo que ha permitido flexibilizar los términos económicos de la cesión. El Mónaco asumirá una parte del sueldo y el Barça se reserva una cláusula de recompra en caso de venta definitiva.

Operación estratégica para el Barça

Para el FC Barcelona, esta cesión no solo es beneficiosa desde el punto de vista deportivo, sino también financiero. La ampliación de contrato de Ansu y la reducción de su ficha para esta temporada permiten al club ganar margen en el límite salarial, un asunto crítico en el contexto actual.

Hans Flick y la dirección deportiva siguen apostando por rejuvenecer la plantilla, dar salida a los jugadores que no están en los planes inmediatos del entrenador y mantener la sostenibilidad económica. En ese sentido, la marcha de Ansu encaja perfectamente en el plan trazado.

¿Qué futuro le espera?

Aunque se desconoce si la cesión incluirá una opción de compra obligatoria o simplemente preferencial, desde Francia se especula con una cifra de alrededor de 11 millones de euros. No obstante, el Barça se reserva el derecho a recuperar al jugador si explota en el Principado.

Quiere demostrar que aún puede ser diferencial, que las lesiones no lo han frenado para siempre y que su historia con el Barça aún no ha terminado. Y aunque todo parecía en el aire hasta hace unos días, ya es oficial: hay acuerdo total entre el FC Barcelona y el AS Mónaco para la cesión de Ansu Fati.