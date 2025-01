Confirmat: L'equip que vol a Ronald Araujo... i el Barça s'ho pensa

El mes de gener s'acosta i amb ell l'agitació característica del mercat de fitxatges, un període en què els equips es mouen amb rapidesa per reforçar les seves plantilles o alliberar llast. Al FC Barcelona, la directiva ja ha deixat clar que escoltarà propostes de sortida per alguns futbolistes que, per diferents circumstàncies, no han tingut un paper rellevant en els plans de Hans-Dieter Flick. No obstant això, la possible marxa de Ronald Araujo ha sorprès a propis i estranys. El central uruguaià és a la llista de futuribles de la Juventus de Torí, segons informa la ‘Gazzetta dello Sport’, cosa que obligaria el Barça a prendre una decisió complicada en cas de no aconseguir la seva renovació.

A Torí tenen clar que necessiten reforçar la defensa. Les lesions de Bremer i Cabal, sumades a la rescissió de contracte de Danilo, han disparat les alarmes a la Juve. El director esportiu del club ‘bianconero’, Cristiano Giuntoli, ha posat els seus esforços en tancar l'arribada d'un central contrastat, i l'escollit sembla ser Araujo. La proposta passa, en principi, per una cessió remunerada que inclogui el pagament íntegre de la fitxa del futbolista i una opció de compra obligatòria a preu “de mercat”, és a dir, al voltant dels 55 milions d'euros en què es valora actualment el jugador uruguaià.

La fórmula no convenç el Barça en primera instància, ja que necessita ingressos immediats, i una cessió amb opció de compra ajornada no garanteix liquiditat. Així i tot, l'escenari podria canviar si la renovació del futbolista no acaba de concretar-se. L'uruguaià acaba contracte al juny de 2026, però ha transcendit que, si no renova abans de l'estiu de 2025, li restaria només un any de vincle, cosa que abaratiria la seva sortida i donaria avantatge als pretendents.

El dilema del Barça: mantenir un central molt cotitzat o fer caixa

Als seus 25 anys, Araujo s'ha convertit en un dels millors defensors joves del panorama mundial. Arribat al Barça el 2020, ha disputat 151 partits amb el primer equip i anotat 8 gols, deixant la seva empremta de fortalesa, col·locació i esperit competitiu. A més, el seu valor de mercat, al voltant dels 55 milions d'euros, ha crescut de manera sostinguda, arribant a estar en 70 milions en el seu punt àlgid. Tot i així, la falta d'acord per prolongar el seu contracte comença a inquietar a les oficines del Camp Nou.

El tècnic Flick ha demostrat que valora molt Araujo, però la lesió que ha patit recentment i el gran rendiment de la parella formada per Cubarsí i Íñigo Martínez en l'eix de la defensa han generat incertesa sobre la titularitat de l'uruguaià. Per si fos poc, el Barça té pràcticament lligat el fitxatge de Jonathan Tah de cara a l'estiu, per la qual cosa la competència en la defensa blaugrana s'intensificarà en els pròxims mesos.

D'altra banda, la necessitat de quadrar els comptes i disposar de diners per inscriure jugadors de la talla de Dani Olmo o Pau Víctor, a més de les clàusules dels fitxatges pendents, obre la porta a considerar ofertes per futbolistes amb un bon cartell. Araujo, en cas de sortir, no ho faria a qualsevol preu. Però la Juventus, juntament amb altres grans com Manchester United o Bayern de Munic, està a l'aguait. L'entitat turinesa, en concret, veu en ell el recanvi perfecte per apuntalar la seva defensa, i el seu pla no passa únicament per la cessió, sinó per assegurar-se una compra a mitjà termini amb un cost elevat.

El ball de centrals a Europa podria estar a punt de començar, i Araujo apareix com una de les peces més desitjades. La seva joventut, polivalència —pot jugar de defensa central o de lateral dret— i solidesa el converteixen en un objecte de desig per a clubs que aspiren a lluitar per títols nacionals i continentals. El Barça, que fa tan sols un any va renovar l'uruguaià i el considera una peça important, es debat ara entre mantenir-lo com a pedra angular del projecte o capitalitzar la seva venda per sanejar els comptes i dur a terme altres incorporacions necessàries.