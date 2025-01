Confirmado: El equipo que quiere a Ronald Araujo... y el Barça se lo piensa

El mes de enero se acerca y con él la agitación característica del mercado de fichajes, un periodo en el que los equipos se mueven con rapidez para reforzar sus plantillas o liberar lastre. En el FC Barcelona, la directiva ya ha dejado claro que escuchará propuestas de salida por algunos futbolistas que, por diferentes circunstancias, no han tenido un papel relevante en los planes de Hans-Dieter Flick. Sin embargo, la posible marcha de Ronald Araujo ha sorprendido a propios y extraños. El central uruguayo está en la lista de futuribles de la Juventus de Turín, según informa la ‘Gazzetta dello Sport’, lo que obligaría al Barça a tomar una decisión complicada en caso de no lograr su renovación.

En Turín tienen claro que necesitan reforzar la zaga. Las lesiones de Bremer y Cabal, sumadas a la rescisión de contrato de Danilo, han disparado las alarmas en la Juve. El director deportivo del club ‘bianconero’, Cristiano Giuntoli, ha puesto sus esfuerzos en cerrar la llegada de un central contrastado, y el elegido parece ser Araujo. La propuesta pasa, en principio, por una cesión remunerada que incluya el pago íntegro de la ficha del futbolista y una opción de compra obligatoria a precio “de mercado”, es decir, en torno a los 55 millones de euros en los que se valora actualmente al jugador uruguayo.

La fórmula no convence al Barça en primera instancia, pues necesita ingresos inmediatos, y una cesión con opción de compra aplazada no garantiza liquidez. Aun así, el escenario podría cambiar si la renovación del futbolista no acaba de concretarse. El charrúa termina contrato en junio de 2026, pero ha trascendido que, si no renueva antes de verano de 2025, le restaría solo un año de vínculo, lo que abarataría su salida y daría ventaja a los pretendientes.

El dilema del Barça: mantener a un central muy cotizado o hacer caja

A sus 25 años, Araujo se ha convertido en uno de los mejores defensores jóvenes del panorama mundial. Llegado al Barça en 2020, ha disputado 151 partidos con el primer equipo y anotado 8 goles, dejando su impronta de fortaleza, colocación y espíritu competitivo. Además, su valor de mercado, en torno a los 55 millones de euros, ha crecido de manera sostenida, llegando a estar en 70 millones en su punto álgido. Aun así, la falta de acuerdo para prolongar su contrato empieza a inquietar en las oficinas del Camp Nou.

El técnico Flick ha demostrado que valora mucho a Araujo, pero la lesión que ha padecido recientemente y el gran rendimiento de la pareja formada por Cubarsí e Íñigo Martínez en el eje de la zaga han generado incertidumbre sobre la titularidad del uruguayo. Por si fuera poco, el Barça tiene prácticamente atado el fichaje de Jonathan Tah de cara al verano, por lo que la competencia en la defensa blaugrana se intensificará en los próximos meses.

Por otro lado, la necesidad de cuadrar las cuentas y disponer de dinero para inscribir a jugadores de la talla de Dani Olmo o Pau Víctor, además de las cláusulas de los fichajes pendientes, abre la puerta a considerar ofertas por futbolistas con un buen cartel. Araujo, en el caso de salir, no lo haría a cualquier precio. Pero la Juventus, junto a otros grandes como Manchester United o Bayern de Múnich, está al acecho. La entidad turinesa, en concreto, ve en él el recambio perfecto para apuntalar su defensa, y su plan no pasa únicamente por la cesión, sino por asegurarse una compra a medio plazo con un coste elevado.

El baile de centrales en Europa podría estar a punto de comenzar, y Araujo aparece como una de las piezas más deseadas. Su juventud, polivalencia —puede jugar de defensa central o de lateral derecho— y solidez le convierten en un objeto de deseo para clubes que aspiren a pelear por títulos nacionales y continentales. El Barça, que hace tan solo un año renovó al uruguayo y le considera una pieza importante, se debate ahora entre mantenerle como piedra angular del proyecto o capitalizar su venta para sanear las cuentas y acometer otras incorporaciones necesarias.