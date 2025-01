Gir de 180º amb Dani Olmo i Pau Víctor al Barça: Inscripció més a prop que mai

Joan Laporta també ha fet la seva comanda als Reis Mags. El mandatari català ha passat aquest Nadal submergit en una àrdua realitat que ha tacat enormement la seva reputació. Cada dia sortia a la llum nova informació sobre el 'cas Dani Olmo' i encara que hi havia rumors tant positius com negatius, els que han acabat sent certs han estat els que no beneficiaven al club català.

Ja sabem que, de primeres, ni LaLiga ni la RFEF havien permès al Barça la inscripció de Dani Olmo després que fos donat de baixa el 31 de desembre. Ara els culers havien hagut de recórrer al CSD; o sigui, al govern. La situació, amb tot, es presentava cada cop més ombrívola i l'optimisme s'anava dissipant amb el pas dels dies. Cada dia una mica més.

No obstant això, Esports RAC1 ha assegurat que durant aquesta jornada festiva, els Reis també han portat felicitat i alegries a Can Barça. En concret ha estat la periodista Marta Ramón la que ha informat que ara la RFEF hauria presentat un informe favorable al Barça admetent que "el reglament podria no ajustar-se al cas de Dani Olmo i Pau Víctor". Amb tot, també ha afirmat que s'està treballant en una reforma legislativa que podria començar a aplicar-se en els pròxims mesos i que serviria com a gran basa per als catalans. Joan Laporta, de fet, ja tindria pensat utilitzar-lo davant del CSD.

La idea és, doncs, sol·licitar a aquest organisme una cautelar mentre es resol del tot aquesta cruïlla. Tanta esperança tenen els blaugranes que es resolgui favorablement que, de fet, tant Dani Olmo com Pau Víctor han estat convocats per viatjar a l'Aràbia Saudita. El Barça disputarà aquesta setmana la Supercopa d'Espanya.

La importància de Dani Olmo

Dani Olmo s'ha convertit en una figura essencial per al FC Barcelona durant aquesta temporada, consolidant-se com un dels jugadors més decisius de l'equip. Les seves estadístiques parlen per si soles: en 15 partits disputats, ha anotat 6 gols i ha repartit 1 assistència, acumulant un total de 813 minuts en el terreny de joc. A LaLiga, ha marcat 5 gols en 11 encontres, mentre que a la UEFA Champions League ha sumat un gol i una assistència en només 4 partits, demostrant la seva eficàcia tant a nivell local com internacional.

L'impacte d'Olmo no es limita únicament als seus números. La seva versatilitat i capacitat per jugar en diferents posicions de l'atac han permès al Barça diversificar el seu joc ofensiu. A més, la seva experiència en competicions europees aporta un lideratge inavaluable en moments decisius.

Sota la direcció de Hansi Flick, Dani Olmo ha trobat un entorn ideal per desenvolupar tot el seu potencial. Les seves contribucions no només enforteixen l'equip, sinó que també el posicionen com un referent en els moments clau de la temporada. Amb actuacions destacades, el jugador s'ha consolidat com un element imprescindible en les aspiracions del Barça per assolir els seus objectius.