Olga Ríos trenca el seu silenci després de la seva ruptura amb Alexia Putellas: 'He de...'

La història que molts seguien amb lupa torna a moure's. No és un comunicat ni una entrevista, sinó una frase breu, publicada amb calma. El context de final d'estiu, ressaca d'Eurocopa i un focus mediàtic que no perdona, no ajuda. I, així i tot, Olga Ríos ha decidit parlar a la seva manera.
Del silenci a un “m'hauré d'acostumar”
La representant d'influencers, parella durant anys d'Alexia Putellas, ha reaparegut amb una reflexió íntima a les xarxes. Entre línies va deixar una frase que va encendre les alertes: “M'hauré d'acostumar”. Va ser el seu primer gest clar després de setmanes d'especulacions i va servir per confirmar que el dol emocional està en marxa. L'apunt va arribar després d'un viatge de desconnexió i ja amb la conversa pública instal·lada a la seva vida privada.
La pista, publicada per El Nacional, va trencar el mutisme que havia mantingut des del juliol. L'interès no és casual. La ruptura va transcendir en plena Eurocopa, quan Alexia estava concentrada amb la selecció. En aquell tram, La Vanguardia va informar que la relació s'havia acabat, una dada que explicava la discreció i l'absència de gestos públics de la parella.
Del reel de Javi de Hoyos al relat de la distància
El 19 de juliol, el periodista Javi de Hoyos va encendre la metxa amb un reel preguntant si Alexia i Olga havien trencat. No va aportar morbo ni acusacions, però sí una constatació: alguna cosa havia canviat i els senyals a les xarxes ho suggerien. A partir d'aquí, el relat va anar creixent.
Dies després, De Hoyos va ampliar el context comentant que no hi hauria terceres persones ni un episodi abrupte, sinó desgast i distància. Una explicació sòbria que encaixa amb l'historial de discreció d'ambdues. La versió, recollida en cròniques que citen el mateix periodista, apuntava a un final madur, sense dramatismes innecessaris.
Què diu Alexia i com reacciona l'entorn culer
Ni Alexia Putellas ni Olga Ríos han publicat un comunicat conjunt. És coherent amb el seu estil: relació reservada, exposicions comptades i zero filtracions. Tot i això, diversos mitjans van destacar moviments que van alimentar la narrativa, com canvis en seguiments d'Instagram i l'absència d'interaccions públiques. En paral·lel, es va recordar que Ríos és representant d'influencers —entre elles Violeta Mangriñán— i que la seva agenda professional sol mantenir-se al marge del soroll.
Aquestes dades ajuden a entendre el marc d'una ruptura tractada amb contenció i focus en la feina. En el vessant esportiu, Putellas manté el discurs de sempre: focus competitiu, projectes socials i calendari exigent amb el Barça i amb la seva fundació. L'escena pública l'empeny, però ella evita entrar en el terreny del romanç. De moment, silenci i respecte.
Temps d'ajust i una conversa que no cessa
El missatge d'Olga no és un adeu al debat, però sí una marca de territori que vol demostrar que la seva vida privada no es convertirà en espectacle. “M'hauré d'acostumar” sona a acceptació i a rutina nova, també a una petició d'espai. Olga Ríos trenca el seu silenci amb una frase mentre l'entorn d'Alexia Putellas manté la compostura.