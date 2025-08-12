València, Betis i Sevilla volen un futbolista de l'Aston Villa

El mercat de fitxatges d'aquest estiu a Espanya està deixant diversos fronts oberts, i un d'ells té com a protagonista un jove lateral dret que actualment milita a l'Aston Villa anglès, però que podria estar vivint les seves últimes setmanes a la Premier League.
Es tracta d'un futbolista que, en la seva etapa al Levante UD, es va guanyar ràpidament el reconeixement de la Segona Divisió per la seva capacitat defensiva, projecció ofensiva i caràcter competitiu. La seva explosió va atreure l'interès de diversos equips de l'elit espanyola, però finalment va ser el conjunt de Birmingham, sota la direcció esportiva de Monchi i la batuta d'Unai Emery, qui es va avançar, pagant una quantitat important per endur-se'l al mercat d'hivern.
El Valencia CF, el més insistent
D'entre els clubs interessats, el Valencia CF és, a dia d'avui, qui ha mostrat més insistència. L'equip de Mestalla veu en ell la peça ideal per reforçar la seva banda dreta, especialment després de la greu lesió de Thierry Correia, que deixarà el portuguès fora dels terrenys de joc durant bona part de la temporada.
Carlos Corberán considera prioritària l'arribada d'un lateral que pugui adaptar-se ràpid i oferir garanties en defensa sense renunciar a incorporacions en atac. Per això, el club ha mantingut diversos contactes amb l'Aston Villa en les últimes setmanes, sondejant una cessió que inclogui opció de compra.
El Sevilla FC, atent però amb altres prioritats
El Sevilla FC també va estar molt a prop de fitxar-lo abans que marxés a Anglaterra. L'interès del club sevillista es remunta a la temporada passada, quan el lateral encara era una de les revelacions de Segona amb el Levante UD. Tanmateix, la situació actual és diferent.
Al Ramón Sánchez-Pizjuán, el carril dret està ben cobert amb José Ángel Carmona i Juanlu Sánchez. Tot i que aquest últim va estar en converses per anar al Nàpols, les negociacions no van prosperar i tot indica que seguirà a les ordres de Matías Almeyda.
Això redueix les possibilitats que el Sevilla faci una inversió en aquesta posició, llevat que es produeixi una sortida inesperada. Tot i així, la direcció esportiva no descarta del tot la seva incorporació a mig termini, especialment si es planteja com una oportunitat de mercat i el jugador pressiona per tornar a Espanya.
El Real Betis, amb la banda dreta saturada
En el cas del Real Betis, la situació és encara més complexa. Manuel Pellegrini compta amb diverses opcions al lateral dret: Héctor Bellerín, Ángel Ortiz i Aitor Ruibal, cosa que fa innecessari a curt termini sumar un nou jugador en aquesta demarcació.
El conjunt verd-i-blanc també va valorar el seu fitxatge quan militava al Levante, però en aquest moment les prioritats de Manu Fajardo són en altres posicions: un extrem desequilibrant, un pivot defensiu i un davanter que pugui complementar la plantilla després de no concretar-se l'arribada de Mateo Joseph.
Un futur per decidir
Tot i que els tres equips espanyols segueixen d'alguna manera en l'equació, les postures són diferents: el Valencia és el més actiu, el Sevilla es manté a l'expectativa i el Betis pràcticament es descarta llevat d'un gir inesperat. Mentrestant, l'Aston Villa sospesa si mantenir-lo a la plantilla com a recanvi o permetre la seva sortida.
El que està clar és que aquest jove lateral, que va deixar una empremta positiva en el futbol espanyol abans de marxar a Anglaterra, continua sent un nom atractiu al mercat nacional. I aquest nom és Andrés García.