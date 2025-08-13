Greu acusació d'Emilio Pérez de Rozas contra el Barça: 'És l'únic...'

L'FC Barcelona afronta un inici de temporada amb més fronts oberts fora del camp que sobre la gespa. Encara que la tensió amb Marc-André ter Stegen sembla haver-se rebaixat després de dies de màxima exposició mediàtica, el debat sobre el seu futur i la gestió de la porteria segueix obert. A tot això s'hi suma una declaració d'Emilio Pérez de Rozas que ha encès la polèmica i que qüestiona directament les estratègies del club al mercat i en la gestió de la seva plantilla.
El cas Ter Stegen i la possible sortida al gener
Ter Stegen es recupera d'una operació d'esquena que el mantindrà lluny dels terrenys de joc durant diversos mesos. El Barcelona espera la confirmació oficial de LaLiga per saber si el període de baixa es fixa en tres o en quatre mesos. Aquest detall no és menor: si la recuperació s'estén més enllà del trimestre, el club podrà donar-li de baixa temporalment, alliberant una fitxa per inscriure Joan García, acabat de fitxar de l'Espanyol.
Per a Pérez de Rozas, aquest moviment no només és tècnic, sinó que amaga un pla personal del porter alemany. “Ter Stegen ha buscat la pau per marxar al gener. N'estic absolutament convençut”, va assegurar el periodista, insinuant que el porter podria estar preparant una sortida a mitja temporada. Segons la seva visió, la reconciliació amb el club seria una estratègia per gestionar la situació amb menys friccions, tenint al cap el gran objectiu de l'any: jugar el Mundial.
Hansi Flick compta amb Joan García i amb el renovat Wojciech Szczęsny com a opcions prioritàries per a la porteria, deixant Ter Stegen en un segon pla. Tot i així, l'alemany no vol renunciar a minuts de joc, especialment en un any en què la seva selecció nacional podria requerir-lo per a la cita mundialista.
L'acusació més dura: “L'únic club del món que vol lesions llargues”
El moment més controvertit de les seves declaracions va arribar quan Pérez de Rozas es va referir a la política d'inscripcions del club. Va recordar que ja la temporada passada es va donar de baixa Andreas Christensen per una lesió de llarga durada, cosa que va permetre la inscripció d'un altre jugador. A parer seu, la història podria repetir-se ara amb Ter Stegen.
“El Barcelona necessita que els seus futbolistes es lesionin, però molts mesos, per poder inscriure altres futbolistes. És l'únic club del món que prefereix que els seus jugadors tinguin baixes llargues per obrir forats. És tremendo”, va afirmar. Aquestes paraules apunten a una crítica directa sobre com el club gestiona les seves limitacions econòmiques i el fair play financer, prioritzant les possibilitats de reforçar-se per sobre de comptar amb tots els seus futbolistes disponibles.
La situació es produeix en un estiu marcat per la dificultat per inscriure diversos fitxatges a causa del límit salarial. El club ha buscat fórmules per reforçar l'equip mentre segueix lidiant amb una economia ajustada i amb operacions de sortida que no acaben de concretar-se. En aquest context, qualsevol baixa prolongada pot convertir-se en una oportunitat per inscriure noves incorporacions, encara que la interpretació d'aquesta estratègia hagi generat tant debat.
El cas Ter Stegen, que barreja qüestions mèdiques, planificació esportiva i estratègia institucional, es presenta com un dels temes més candents de l'inici de la lliga. El seu desenllaç, ja sigui amb la seva tornada a la porteria o amb una sortida al mercat d'hivern, marcarà la gestió de la porteria culer i, possiblement, el to de la temporada per al club.