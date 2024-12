La condició gairebé impossible d'Ansu Fati per sortir al gener: Laporta preocupat

Un altre dels temes candents a Barcelona és la situació d'Ansu Fati, un futbolista amb el qual tothom tenia unes grans esperances dipositades en ell i que finalment li està costant després de la greu lesió soferta fa uns anys.

Ansu Fati sap que no té lloc en aquest nou Barça d'Hansi Flick i el club vol buscar-li una sortida, una cosa que el futbolista des d'un principi no estava molt per la labor però després d'haver vist la poca participació i les crítiques rebudes, ja no veuria amb tan mals ulls una sortida del Barça però amb una condició: mantenir el salari actual, no vol cobrar un euro menys del que cobra, una cosa que fa molt difícil l'acord amb qualsevol altre club ja que el seu sou actual és de 14 milions d'euros.

El sou d'Ansu Fati, un impediment per a la seva sortida

Ansu Fati és un dels jugadors millor pagats de la plantilla del FC Barcelona, aquesta és una de les raons principals per les quals el club vol desfer-se d'ell, perquè està cobrant un sou que no és d'acord amb el seu rendiment consideren des del club, i les seves contínues lesions i recaigudes no ajuden el futbolista a tornar a agafar el ritme necessari de competició.

Aquesta pretemporada començava amb il·lusió després de la seva cessió al Brighton però al cap de dues setmanes queia lesionat i es perdria la gira americana amb l'equip i el debut de lliga. Des del club creuen que ja ha tingut massa oportunitats però que ja no poden fer més obres de caritat.

| Víctor Salgado - FC Barcelona, FC Barcelona

I volen buscar-li sortida per la qual cosa estan buscant fórmules de cessions amb opcions de compra o cessions en les quals el club assumeixi part de la seva fitxa. Hi ha hagut equips interessats com el Tottenham o el Milan però el seu sou els fa tirar enrere.

El club vol fitxar un extrem i Ansu no compta per a Flick

Flick ha vist Ansu Fati entrenar i va tenir algun minut solt aquest inici de temporada però no ha convençut a Hansi Flick que el veu lluny del ritme i nivell físic que tenen els seus companys. Hansi vol una pressió alta després de pèrdua molt bona i si un futbolista no la compleix està perjudicant el treball de molt de temps per la qual cosa Ansu Fati no està capacitat per liderar aquesta pressió alta.

Flick també vol extrems verticals com ho són Raphinha i Lamine Yamal mentre que Ansu és un jugador més per jugar per dins i ara mateix la posició d'enllaç o zones interiors està poblada amb jugadors com Dani Olmo, Pedri, Gavi o el mateix Fermín que està tenint també protagonisme. Ansu Fati està destinat a sortir del Barça perquè no té lloc i el club espera buscar les fórmules necessàries per donar-li una sortida com més aviat millor.