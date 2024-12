Ansu Fati podria ser clau per a l'arribada d'un jugador del Barça al gener

Ansu Fati sembla que ha esgotat la paciència de la direcció esportiva i del cos tècnic del FC Barcelona. Considerat al seu dia com el gran successor de Lionel Messi, el seu rendiment ha anat de més a menys, llastat per les lesions i per la seva incapacitat per recuperar la seva millor versió. Hansi Flick, que va voler donar-li una darrera oportunitat aquesta temporada, ha vist com l'aposta no ha donat resultats. Amb només 158 minuts jugats des de començament de campanya i onze partits perduts per lesió, el seu rol a l'equip sembla cada vegada més testimonial.

El Barça, per la seva banda, té clar que necessita moviments al mercat hivernal per complir amb el Fair Play Financer i reforçar la seva plantilla. Entre els objectius del club hi ha la incorporació d'un extrem esquerre de qualitat per competir amb Raphinha, una posició que necessita més alternatives. En aquest context, el nom de Rafael Leao, estrella de l'AC Milan, ha guanyat pes als despatxos del Camp Nou.

| Transfermarkt

Rafael Leao és un dels jugadors més importants del Milan. Des de començament de temporada, ha sumat sis gols i sis assistències en vint partits, consolidant-se com una de les peces clau de l'equip italià. La seva velocitat, potència i polivalència en atac el converteixen en un perfil ideal per al Barça, especialment per la seva capacitat per adaptar-se a diferents posicions al front ofensiu. Deco, director esportiu blaugrana, el té a la llista de favorits i considera que el seu fitxatge seria un salt de qualitat per a l'equip.

A grans problemes, grans solucions

Tot i això, el Milan no posarà fàcil la sortida del seu jugador estrella. Leao té contracte amb el club italià fins al 2028, i la seva importància a l'esquema de l'equip el converteix en un objectiu complicat. Unaforma d'abaratir l'operació sembla ser la inclusió d'Ansu Fati com a part de l'acord. Aquest moviment permetria al Milan incorporar un jugador jove amb projecció sense fer un gran desemborsament econòmic, cosa que podria facilitar la negociació.

| Víctor Salgado - FC Barcelona, FC Barcelona

El Barça, conscient de les dificultats econòmiques, sap que ha de ser creatiu per fer aquest fitxatge. Ansu Fati, que encara manté cert caixet al mercat, podria ser la peça clau per desbloquejar l'operació. Tot i que el bescanvi no seria senzill, les característiques d'Ansu podrien encaixar en el projecte del Milan, que busca jugadors joves amb marge de millora per consolidar la plantilla.

Joan Laporta, president del Barça, té clar que el fitxatge de Leao seria una declaració d'intencions tant a nivell esportiu com institucional. L'arribada del portuguès no només reforçaria l'equip en una posició clau, sinó que també il·lusionaria l'afició, que espera moviments importants en aquest mercat hivernal. Si l'acord no es tanca al gener, el Barça tornarà a intentar a l'estiu, buscant ajustar els recursos per fer possible el fitxatge.