Retorn sonat que es podria produir a Montilivi: El Girona i Míchel, esperançats

El Girona FC està travessant un bon moment de forma després d'un inici de temporada una mica irregular. Amb Míchel al comandament, l'equip català ha recuperat la seva millor versió i es posiciona com un dels clubs més competitius de LaLiga. L'objectiu de repetir la fita històrica de classificar-se per a Europa està cada cop més a prop, però per aconseguir-ho, la direcció esportiva estaria valorant la possibilitat de reforçar la plantilla durant el pròxim mercat.

El nom que ha sonat ara ha estat el d'Aleix García, un jugador que va deixar una empremta inesborrable a Montilivi. Durant la passada temporada, va ser una de les peces clau en l'èxit del Girona, destacant-se com un dels millors migcampistes de LaLiga. Ara, el seu nom torna a aparèixer en l'òrbita del club, encara que el retorn, per ara, sembla complicat.

El Gol Digital ha llançat el rumor que el Girona estaria valorant repescar Aleix García, qui actualment milita al Bayer Leverkusen. El migcampista espanyol no està tenint el protagonisme esperat en l'equip alemany, on ha disputat només el 33% dels minuts totals a la Bundesliga aquesta temporada. Malgrat la seva indiscutible qualitat, Aleix no ha aconseguit consolidar-se com a titular en l'equip dirigit per Xabi Alonso.

El Bayer Leverkusen va pagar 18 milions d'euros al Girona l'estiu passat per fer-se amb els seus serveis. El jugador va signar un contracte fins al 2029, i el club alemany no té intenció de deixar-lo marxar tan aviat. Xabi Alonso i la directiva del Leverkusen confien que, amb més temps d'adaptació, Aleix es converteixi en un pilar del centre del camp de l'equip. Per la qual cosa aquest nou rumor també sembla que s'acabarà esvaint, encara que això no tanca la porta que, si la situació segueix així, en els pròxims mercats pugui reprendre's.

La importància d'Aleix al Girona

Durant la seva etapa a Montilivi, Aleix García va ser un dels jugadors més destacats del Girona. El seu rendiment el va portar a ser internacional amb Espanya i a estar molt a prop de disputar l'Eurocopa. La seva sortida va deixar un buit significatiu en l'equip de Míchel, que des de llavors ha intentat trobar algú que iguali el seu impacte al centre del camp.

| Girona FC, XCatalunya

El jugador, que va arribar a Montilivi procedent del Manchester City, es va consolidar ràpidament com una referència en l'esquema de Míchel. La seva capacitat per distribuir la pilota, recuperar possessió i generar perill des de la segona línia el va convertir en un dels favorits de l'afició. Per això, no és d'estranyar que molts seguidors del Girona somiïn amb el seu retorn.

Encara que el retorn d'Aleix García a Montilivi sigui un desig compartit per l'afició i el mateix Míchel, per ara sembla un escenari improbable. No obstant això, el futbol està ple de sorpreses, i el Girona no perd l'esperança de tornar a comptar amb un dels jugadors més importants de la seva història recent. Mentrestant, l'equip català seguirà treballant per reforçar la seva plantilla i mantenir viva la il·lusió de classificar-se novament per a Europa.