Suplent a la Premier League: El porter que Hansi Flick vol per al Barça

A la directiva del FC Barcelona hi ha certes dubtes a la porteria. Després de la dura notícia de la lesió de Ter Stegen que es perdria tota la temporada, el club ràpidament va anar a la recerca d'un substitut i va acabar arribant Szcesny, el qual encara no ha debutat davant les bones actuacions d'Iñaki Peña.

No obstant això, el club vol buscar un porter suplent de garanties que pugui ser titular i fer-ho bé i s'ha fixat en el porter del Liverpool Caoimhin Kelleher, porter suplent d'Alisson al Liverpool i que després de la lesió del brasiler està rendint a un grandíssim nivell, de fet va ser l'autor de l'aturada del penal a Mbappe fa escasses dues setmanes a la Champions.

El Barça busca porter i el Liverpool ha de vendre:

Al Barça estan molt contents amb Iñaki Peña, malgrat els dubtes inicials per la inexperiència i per certs errors l'any anterior quan Ter Stegen també va estar fora un temps, l'alacantí va sembrar dubtes que aquesta temporada s'estan dissipant i des del staff tècnic i àrea esportiva estan satisfets.

Però volen un porter de més garanties i és per això que Kelleher és l'home indicat, el club maneja molt bons informes. L'irlandès acaba contracte el 2026 i el Liverpool ha fitxat Mamardashvili, porter del València per fer-li la competència a Alisson, i ser el seu substitut a llarg termini.

És per això que Kelleher haurà de buscar-se un nou destí si no vol ser el tercer porter i aquí és quan apareix l'opció del FC Barcelona que no està disposat a fer un gran desemborsament econòmic.

La trajectòria de Kelleher

Caoimhin Kelleher és un futbolista professional irlandès que juga com a porter al Liverpool FC i a la selecció nacional de la República d'Irlanda. Es va incorporar a l'acadèmia juvenil del Liverpool el 2015 i forma part del primer equip des del 2018.

Kelleher és molt valorat per la seva capacitat per aturar xuts, la seva compostura sota pressió i les seves habilitats tècniques amb la pilota als peus. Se'l considera el porter suplent d'Alisson Becker al Liverpool, però tot i així ha aconseguit aparèixer en competicions de copa nacionals, incloses la FA Cup i la Carabao Cup.

Kelleher va jugar un paper clau per ajudar el Liverpool a guanyar la Carabao Cup 2021, aturant un penal a la final contra el Chelsea que els donaria el títol de campions. Kelleher també ha representat Irlanda en diversos nivells juvenils i va fer el seu debut absolut amb la selecció nacional el 2020. És considerat un dels porters més prometedors d'Irlanda ja que encara és jove, només té 26 anys i un futur espectacular per davant.