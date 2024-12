Lopetegui vol 1 jugador de la Real Sociedad: Imanol Alguacil tem si paga clàusula

La Real Sociedad s'ha convertit en una autèntica mina de talents per als grans clubs europeus. Les recents vendes de Robin Le Normand i Mikel Merino són prova que l'equip donostiarra no només destaca en l'esportiu, sinó també com una fàbrica d'estrelles cobejades en el mercat. No obstant això, aquesta exposició també comporta el risc constant de perdre les seves figures més destacades.

L'últim jugador en despertar l'interès d'un gegant estranger és Brais Méndez. El West Ham United, ara sota la direcció de Julen Lopetegui, està avaluant seriosament la possibilitat de fitxar el centrecampista gallec aquest mateix mercat d'hivern, segons informa El Nacional. Lopetegui, conscient de la qualitat de la Real Sociedad, veu en Brais la peça clau per revitalitzar el seu equip, que actualment ocupa una decebedora catorzena posició a la Premier League.

Brais Méndez: una clàusula que espanta

Brais Méndez té contracte amb la Real Sociedad fins al 2028, amb una clàusula de rescissió fixada en 60 milions d'euros. Des de la seva arribada a Anoeta el 2022 procedent del Celta de Vigo, ha mostrat un nivell excepcional, convertint-se en un dels millors centrecampistes de LaLiga EA Sports. Encara que aquesta temporada els seus números no siguin tan impressionants, amb tres gols i tres assistències, la seva qualitat i versatilitat al centre del camp són innegables.

El West Ham, que ja va invertir una quantitat important en fitxatges durant l'estiu, està disposat a seguir gastant al gener. Lopetegui, en el seu intent per millorar el rendiment de l'equip, hauria posat a Brais Méndez com a prioritat. Encara que no s'ha confirmat si els 'hammers' estan disposats a pagar la totalitat de la seva clàusula, sí que estan considerant fer una oferta propera als 45 milions d'euros. Aquesta xifra podria forçar el club basc a prendre decisions difícils.

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, sap que perdre a Brais Méndez a l'hivern seria un cop dur per a l'equip. Encara que és conscient que retenir jugadors com Takefusa Kubo o Martín Zubimendi serà complicat a llarg termini, no vol sumar més baixes importants en aquest moment crucial de la temporada.

| Real Sociedad

Lopetegui, decidit a reforçar el seu equip

Julen Lopetegui, per la seva banda, està decidit a reforçar el West Ham per canviar la dinàmica negativa de l'equip. Malgrat els nombrosos fitxatges realitzats a l'estiu, molts d'ells no han rendit com s'esperava. Això ha portat al tècnic espanyol a buscar jugadors que ja coneix bé i que puguin adaptar-se ràpidament a la Premier League.

Brais Méndez seria una incorporació ideal per a Lopetegui a causa de la seva experiència a LaLiga i la seva capacitat per jugar en diferents rols al centre del camp. A més, el West Ham manté bones relacions amb la Real Sociedad, cosa que podria facilitar les negociacions.