La condición casi imposible de Ansu Fati para salir en enero: Laporta preocupado

Otro de los temas candentes en Barcelona es la situación de Ansu Fati, un futbolista con el que todo el mundo tenía unas grandes esperanzas depositadas en él y que finalmente le está costando tras la grave lesión sufrida hace unos años.

Ansu Fati sabe que no tiene sitio en este nuevo Barça de Hansi Flick y el club quiere buscarle una salida, algo que el futbolista desde un principio no estaba muy por la labor pero tras haber visto la poca participación y las críticas recibidas, ya no vería con tan malos ojos una salida del Barça pero con una condición: mantener el salario actual, no quiere cobrar un euro menos de lo que cobra, algo que hace muy difícil el acuerdo con cualquier otro club ya que su sueldo actual es de 14 millones de euros.

El sueldo de Ansu Fati, un impedimento para su salida

Ansu Fati es uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla del FC Barcelona, esa es una de las razones principales por las que el club quiere deshacerse de él, porque está cobrando un sueldo que no es acorde a su rendimiento consideran desde el club, y sus continuas lesiones y recaídas no ayudan al futbolista a volver a coger el ritmo necesario de competición.

Esta pretemporada empezaba con ilusión tras su cesión al Brighton pero al cabo de dos semanas caía lesionado y se perdería la gira americana con el equipo y el debut liguero. Desde el club creen que ya ha tenido demasiadas oportunidades pero que ya no pueden hacer más obras de caridad.

| Víctor Salgado - FC Barcelona, FC Barcelona

Y quieren buscarle salida por lo que están buscando fórmulas de cesiones con opciones de compra o cesiones en las que el club asuma parte de su ficha. Ha habido equipos interesados como el Tottenham o el Milan pero su sueldo les hace echarse atrás.

El club quiere fichar un extremo y Ansu no cuenta para Flick

Flick ha visto a Ansu Fati entrenar y tuvo algún minuto suelto este inicio de temporada pero no ha convencido a Hansi Flick que lo ve lejos del ritmo y nivel físico que tienen sus compañeros. Hansi quiere una presión alta tras pérdida muy buena y si un futbolista no la cumple está perjudicando el trabajo de mucho tiempo por lo que Ansu Fati no está capacitado para liderar esa presión alta.

Flick también quiere extremos verticales como lo son Raphinha y Lamine Yamal mientras que Ansu es un jugador más para jugar por dentro y ahora mismo la posición de enganche o zonas interiores está poblada con jugadores como Dani Olmo, Pedri, Gavi o el propio Fermín que está teniendo también protagonismo. Ansu Fati está destinado a salir del Barça porque no tiene hueco y el club espera buscar las fórmulas necesarias para darle una salida cuanto antes.