Comunicado urgente del Barça: Robert Lewandowski lesionado, qué tiene

El FC Barcelona se prepara para un nuevo capítulo en LaLiga con la ilusión renovada bajo la dirección de Hansi Flick. La pretemporada ha mostrado avances en el estilo de juego, con énfasis en la posesión y presión alta. Los culés regresan de una gira asiática que dejó sensaciones positivas entre los aficionados. Sin embargo, un giro inesperado en los entrenamientos ha encendido las alarmas en la Ciudad Deportiva. A solo días del inicio oficial, la afición se pregunta cómo afectará esto al rendimiento del equipo en los próximos encuentros.

El club emitió un comunicado este viernes 8 de agosto que ha generado preocupación entre los seguidores. Y es que Robert Lewandowski sufre molestias musculares en el bíceps femoral de su pierna izquierda. La nota oficial señala que estará fuera del Trofeo Joan Gamper contra el Como este domingo, pero no detalla un tiempo de baja exacto.

Su evolución determinará cuándo podrá volver, dejando abierta la duda sobre su disponibilidad para el debut liguero en Son Moix el próximo fin de semana. Expertos sugieren que, al no tratarse de una rotura, la recuperación podría ser rápida y que se le espera seguro para la segunda fecha liguera. Además, el polaco no es un tipo de lesiones largas y sí de recuperaciones rápidas; su peor aventura en la enfermería culé duró apenas 3 semanas; fue a comienzos de la 23/24 tras su lesión en el tobillo.

| FCB

Baja importante

Este delantero, que brilló en la gira asiática, acumuló 135 minutos en tres partidos, con dos titularidades. Frente al Vissel Kobe, su asistencia a Bardghji selló un 1-2 clave, mientras que contra el Seoul y el Daegu marcó en victorias contundentes de 3-7 y 0-5. Sus números reflejan una media de un gol o asistencia por partido, destacando su importancia en el esquema de Flick. A sus casi 37 años, su experiencia sigue siendo un pilar, con 25 goles en LaLiga la temporada pasada.

Alternativas en ataque para el Gamper y la Liga

Con la ausencia confirmada para el amistoso, Hansi Flick debe reestructurar su delantera. Marcus Rashford, recién llegado en calidad de cedido, emerge como favorito para liderar la línea ofensiva, aprovechando su debut oficial en el Gamper. Dani Olmo, con su versatilidad como falso nueve, también suena como opción tras destacar en roles similares el año pasado. Ferran Torres, pese a una sobrecarga muscular, parece listo para sumar minutos si se recupera a tiempo. Esta rotación permitirá evaluar al plantel antes del choque contra el Mallorca.

Durante algunas ausencias del polaco el pasado curso, el Barça, con un Ferran Torres pletórico, siguió rindiendo a la perfección. Aun así, poder contar con un hombre que almuerza, come y cena goles es siempre una baza importante.