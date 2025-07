Claudio Giráldez vol un jugador de la Reial Societat per al Celta de Vigo

L'il·lusió torna a Balaídos mentre el Celta de Vigo prepara una temporada clau. El retorn a Europa ha generat un ambient d'ambició i exigència màxima, tant a la directiva com a l'afició celeste. La planificació esportiva del club gallec passa per construir una plantilla capaç de competir tant a LaLiga com a l'Europa League, un torneig que el Celta no es pren com un simple premi, sinó com un objectiu real.

En aquests dies, el club ha viscut hores decisives amb moviments rellevants a la plantilla. La sortida de Fer López rumb a la Premier League, concretament al Wolverhampton, deixa a les arques uns 20 milions d'euros. Una xifra important, encara que lluny de les grans vendes de la lliga. Amb aquesta operació, el Celta pot ara llançar-se a per un dels grans noms que han sortit de la seva pedrera en l'última dècada.

L'arribada de Bryan Zaragoza està pràcticament acordada, mentre que la directiva ja ha executat l'opció de compra d'Ilaix Moriba i ha tancat el fitxatge de Ferran Jutglà per reforçar l'atac. Aquestes incorporacions reflecteixen la serietat amb què s'està treballant per dotar el tècnic Claudio Giráldez d'una plantilla àmplia i competitiva.

| Real Sociedad

El somni del retorn d'un referent: és possible la tornada de Brais Méndez?

Segons va informar Galicia Press setmanes enrere i ara ha publicat @CeltaNoticias_ a Twitter, el Celta ha sol·licitat informació per un futbolista que ha marcat època al club: Brais Méndez. El mitjapunta gallec, que ja va ser clau a Vigo abans de la seva sortida a la Real Sociedad, apareix a l'agenda com una de les prioritats de Giráldez, qui no ha amagat la seva admiració pel seu futbol.

Tanmateix, l'operació no es presenta senzilla. La Real Sociedad no té urgència per vendre, i encara que el valor de mercat de Brais Méndez ha caigut a 22 milions d'euros, a Sant Sebastià no estan disposats a regalar un futbolista que encara té contracte per tres temporades més. El seu rendiment aquest curs ha estat irregular, amb tres gols i dues assistències a la lliga, xifres lluny de les seves millors campanyes a Anoeta, però la seva qualitat segueix estant fora de tot dubte.

La situació esportiva a Donostia també hi juga el seu paper. Els canvis previstos a la Real aquest estiu i l'arribada d'un nou entrenador podrien influir en la decisió sobre el futur de Brais Méndez. De moment, no és prioritari per al club txuri-urdin, però la negociació amb el Celta exigiria un esforç econòmic important, especialment en un mercat on els milions escassegen a Vigo després de diverses inversions recents.

El Celta de Vigo vol construir un equip competitiu que li permeti avançar a Europa i consolidar-se a la zona alta de LaLiga. L'interès en jugadors contrastats i el retorn de vells coneguts és la mostra d'un projecte que aspira a alguna cosa més que la permanència. L'operació per Brais Méndez serà, sens dubte, un dels grans culebrons de l'estiu a Vigo, on ningú descarta una sorpresa en les pròximes setmanes.