Claudio Giráldez quiere a un jugador de la Real Sociedad para el Celta de Vigo

La ilusión vuelve a Balaídos mientras el Celta de Vigo prepara una temporada clave. El regreso a Europa ha generado un ambiente de ambición y exigencia máxima, tanto en la directiva como en la afición celeste. La planificación deportiva del club gallego pasa por construir una plantilla capaz de competir tanto en LaLiga como en la Europa League, un torneo que el Celta no se toma como un simple premio, sino como un objetivo real.

En estos días, el club ha vivido horas decisivas con movimientos relevantes en la plantilla. La salida de Fer López rumbo a la Premier League, concretamente al Wolverhampton, deja en las arcas unos 20 millones de euros. Una cifra importante, aunque lejos de las grandes ventas de la liga. Con esta operación, el Celta puede ahora lanzarse a por uno de los grandes nombres que han salido de su cantera en la última década.

La llegada de Bryan Zaragoza está prácticamente acordada, mientras que la directiva ya ha ejecutado la opción de compra de Ilaix Moriba y ha cerrado el fichaje de Ferran Jutglà para reforzar el ataque. Estas incorporaciones reflejan la seriedad con la que se está trabajando para dotar al técnico Claudio Giráldez de una plantilla amplia y competitiva.

El sueño del regreso de un referente: ¿es posible la vuelta de Brais Méndez?

Según informó Galicia Press semanas atrás y ahora ha publicado @CeltaNoticias_ en Twitter, el Celta ha solicitado información por un futbolista que ha marcado época en el club: Brais Méndez. El mediapunta gallego, que ya fue clave en Vigo antes de su salida a la Real Sociedad, aparece en la agenda como una de las prioridades de Giráldez, quien no ha ocultado su admiración por su fútbol.

Sin embargo, la operación no se presenta sencilla. La Real Sociedad no tiene urgencia por vender, y aunque el valor de mercado de Brais Méndez ha caído a 22 millones de euros, en San Sebastián no están dispuestos a regalar a un futbolista que aún tiene contrato por tres temporadas más. Su rendimiento este curso ha sido irregular, con tres goles y dos asistencias en liga, cifras lejos de sus mejores campañas en Anoeta, pero su calidad sigue estando fuera de toda duda.

La situación deportiva en Donostia también juega su papel. Los cambios previstos en la Real este verano y la llegada de un nuevo entrenador podrían influir en la decisión sobre el futuro de Brais Méndez. De momento, no es prioritario para el club txuri-urdin, pero la negociación con el Celta exigiría un esfuerzo económico importante, especialmente en un mercado donde los millones escasean en Vigo tras varias inversiones recientes.

El Celta de Vigo quiere construir un equipo competitivo que le permita avanzar en Europa y consolidarse en la zona alta de LaLiga. El interés en jugadores contrastados y el regreso de viejos conocidos es la muestra de un proyecto que aspira a algo más que la permanencia. La operación por Brais Méndez será, sin duda, uno de los grandes culebrones del verano en Vigo, donde nadie descarta una sorpresa en las próximas semanas.