Simeone es frega les mans: Nova perla argentina per a l’Atlètic de Madrid

per Max Riveras

Una figura emergent del futbol argentí ha despertat l'interès de diversos equips europeus. El seu rendiment explosiu en competicions locals i continentals l'ha convertit en una peça que molts segueixen amb atenció.

Des de Madrid ja han intensificat el seguiment d'aquest jove talent sud-americà. L'estratègia del club rojiblanco implica rejovenir el seu atac amb jugadors d'alt potencial abans que altres rivals del Vell Continent s'avancin.

L'entitat espanyola està en alerta màxima. Altres clubs importants de la Premier i de Buenos Aires també han posat l'ull sobre aquest extrem esquerrà de 19 anys. La seva clàusula de rescissió ronda els 16 M, tot i que el seu valor al mercat actual es troba al voltant dels 6 milions d'euros.

| XCatalunya, Juán José Arrien Roldos

L'Atlètic accelera a la recerca d'un recanvi ofensiu

L'Atlètic de Madrid ja ha inscrit a LaLiga jugadors com Baena o Musso. En aquest moment, els colchoneros estan treballant en noves arribades després de les sortides confirmades de Witsel, Azpilicueta i Reinildo.

I hi ha un nom que sona amb força, Maher Carrizo.

Un argentí que encaixa en la seva filosofia: joventut, potència i perfil ofensiu. La possible marxa de Correa o un Griezmann en el seu darrer any motiven que Simeone busqui revifar el seu atac amb sang nova.

| XCatalunya, @atleticodemadrid, Canva Creative Studio

El moment clau per a Carrizo a Vélez i el seu impacte en selecció Sub‑20

Des del seu debut explosiu al gener, Carrizo s'ha consolidat com a titular a Vélez. Acumula un total de 19 partits a l'Apertura, sumant 3 gols i una assistència, segons registres de Transfermarkt.

A la Libertadores també va deixar empremta: va participar en sis partits i va marcar quatre vegades. A més, al Sud-americà Sub‑20 va aportar quatre gols i tres assistències en nou partits. Aquest rendiment internacional ha reforçat el seu perfil: un esquerrà natural que juga per la banda dreta, amb tendència a perfilar-se cap a l'interior.

Competència oberta: River, Premier i clàusula elevada

No és només l'Atlètic qui està darrere de Carrizo. River Plate també ha mostrat interès. Especialment per substituir Mastantuono, tot i que el jugador ha deixat clar que prefereix fer el salt directament a Europa.



A més, el City Group el va tenir a la carpeta, però la seva clàusula, propera als 16 M€, hauria frenat aquesta via. Des d'Anglaterra, Chelsea i Manchester United també segueixen els seus passos.

Perfil tàctic de Carrizo: Què aporta al Cholo Simeone?

Carrizo fa 1,80 m, esquerrà i versàtil: pot jugar com a extrem per la dreta o mitjapunta. El seu fort és l'u contra u, acumulant un 65 % de xuts intentats i guanyant el 72 % de duels aeris.

És ràpid i vertical; a més, la seva mitjana de 6,5 a FotMob indica regularitat. Amb Simeone, encaixaria en un sistema 4‑4‑2 ofensiu, aportant frescor i desequilibri a les bandes.

Viabilitat del traspàs i pròxims passos

Vélez no facilitarà la seva sortida sense una oferta concreta. L'Atlètic ha de negociar per sobre del seu valor de mercat actual (6 M€).

El seu agent, Eleven Talent Group, i l'entorn busquen que el salt sigui directe a Europa, descartant operacions locals com la de River. Si l'Atlètic accelera, pot fixar un contracte fins al 2029, amb minuts a la Champions i la Lliga, condicions que sedueixen el jove.