Claudio Giráldez lo tiene claro: Quiere a un futbolista del Rayo Vallecano

En los despachos del fútbol español, cada verano es sinónimo de rumores, movimientos estratégicos y negociaciones que pueden alterar el destino de un club. El Celta de Vigo, bajo la dirección de Claudio Giráldez, busca reforzar su centro del campo para afrontar el exigente reto europeo de la próxima temporada. Sin embargo, la atención mediática se ha desviado hacia un nombre propio, protagonista de una situación que promete acaparar titulares durante los próximos días.

El conjunto vigués no es ajeno a los desafíos. Tras sellar su regreso a la Europa League en el último curso, la dirección deportiva celeste ha puesto el foco en la incorporación de un futbolista capaz de aportar equilibrio, físico y experiencia. Giráldez es consciente de la necesidad de reforzar la medular y ve en la Liga española el perfil ideal: un jugador curtido, con recorrido en Primera División y acostumbrado a partidos de máxima exigencia. El objetivo es construir una plantilla competitiva que combine juventud y experiencia, capaz de aguantar el ritmo de tres competiciones.

Según ha informado El Desmarque, entre los nombres que han surgido en la agenda del Celta destaca el de un futbolista que ha demostrado su valía en la élite: Pathé Ciss. El internacional senegalés, que ha disputado 33 partidos y sumado más de 2.100 minutos en la pasada temporada, se ha consolidado como pieza esencial en el Rayo Vallecano. Su capacidad para recuperar balones, proteger la defensa y llegar al área rival lo han convertido en uno de los mediocentros más valorados del campeonato. Bajo las órdenes de Íñigo Pérez, Ciss no solo ha arrebatado la titularidad a Óscar Valentín, sino que ha asumido galones en el vestuario y se ha ganado el respeto de la afición franjirroja.

| rayo vallecano

Tensiones en el mercado: El Rayo, firme ante el interés del Celta

El interés del Celta por Pathé Ciss no ha pasado desapercibido en Vallecas. Tal y como comentan las fuentes ya mencionadas, el club vigués ha iniciado contactos con el entorno del jugador. Esta situación ha generado malestar en el seno del Rayo, que considera que se ha vulnerado el protocolo habitual en este tipo de operaciones. La normativa FIFA establece que solo se puede negociar con un futbolista en sus últimos seis meses de contrato, y en este caso, Ciss renovó recientemente hasta 2027. Además, el contrato incluye una cláusula de rescisión de 10 millones de euros, una cifra elevada pero inferior a la que se barajaba en años anteriores.

Un traspaso complicado: Las posturas parecen irreconciliables

La salida de Ciss no se presenta sencilla. El Rayo Vallecano es conocido por su dureza en las negociaciones y, a día de hoy, se remite íntegramente al pago de la cláusula. El club madrileño ha reiterado que el futbolista es imprescindible en los planes de Íñigo Pérez, sobre todo tras el gran rendimiento ofrecido la pasada campaña. Por su parte, el Celta de Vigo no estaría dispuesto a desembolsar los 10 millones exigidos, lo que complica la operación. La tensión entre ambos clubes se ha incrementado tras conocerse los contactos, y en Vallecas no descartan acudir a la vía legal si consideran que se ha producido una irregularidad en el proceso.

El futuro de Pathé Ciss: Decisión clave antes del inicio de temporada

Mientras tanto, Pathé Ciss apura sus vacaciones con permiso del club, a la espera de que se resuelva su situación. El jugador, que en enero de 2023 ya estuvo cerca de salir rumbo al Lyon, sabe que su futuro depende de una negociación compleja. Con la pretemporada a punto de comenzar y el mercado de fichajes abierto, todas las miradas están puestas en una operación que puede marcar el verano tanto en Vigo como en Vallecas.

La incertidumbre es máxima y el desenlace, imprevisible. Lo que está claro es que Claudio Giráldez ha señalado su preferencia y el Celta peleará hasta el último momento por el mediocentro que ha revolucionado el centro del campo del Rayo Vallecano. ¿Habrá acuerdo antes del arranque liguero o el pulso se mantendrá hasta el cierre del mercado? El fútbol español espera respuesta.