Claudio Giráldez ho confessa públicament: Les seves exigències al Celta de Vigo

El Celta de Vigo afronta un mercat de fitxatges crucial i el seu entrenador, Claudio Giráldez, no ha volgut anar amb embuts. El tècnic gallec ha estat clar i contundent: necessita, com a mínim, tres reforços ofensius si vol que la seva plantilla competeixi amb garanties aquesta temporada.

La davantera celeste ha quedat molt tocada després de les sortides de noms clau, i la direcció esportiva ja treballa a contrarellotge per respondre a les peticions del seu entrenador.

Una davantera desmantellada

La necessitat no és capriciosa. El mateix Giráldez ho va explicar sense embuts: “Dels set atacants que teníem l’any passat, n’hem perdut quatre”. Es refereix a Borja Iglesias, Iker Losada, Fer López i Alfon. D’ells, només Borja —el famós “Panda”— segueix al radar del club com a possible retorn, però de moment no hi ha res tancat.

Les baixes han deixat l’equip amb una línia ofensiva tremendament debilitada. Sense aquests perfils, el Celta perd gol, desequilibri i profunditat, tres aspectes fonamentals en l’estil que proposa Giráldez. Per això el míster insisteix: “A dalt segur que hem d’incorporar tres jugadors”.

La mirada posada en el planter… i el mercat

Mentre arriben els reforços, el tècnic mira cap al filial. Jugadors com Òscar Marcos i Hugo González podrien tenir minuts en aquesta pretemporada, però el mateix entrenador admet que són solucions temporals. El club necessita futbolistes contrastats si no vol començar la Lliga en inferioritat de condicions.

Giráldez ha reconegut que la planificació de la plantilla s’ha vist condicionada pel mercat, però també insisteix que “els atacants són els que marquen la diferència”. Sense fitxatges, no es podrà treballar la competitivitat interna que tant va valorar el curs passat.

El perfil que busca el Celta

El missatge del tècnic no només va dirigit als despatxos, també llança una pista clara sobre el tipus de futbolista que vol. No busca davanters centre purs exclusivament, sinó jugadors “d’enllaç, de desequilibri, de velocitat”. En resum, dinamita per a un atac que s’ha quedat sense xispa després de l’èxode d’aquest estiu.

Giráldez ha estat molt prudent a l’hora de parlar de noms concrets. Sobre Bryan Zaragoza o Juan Cruz, es va limitar a reconèixer que són futbolistes “amb molt talent” i que encaixen en el perfil, però va recordar que les negociacions les gestiona Marco Garcés, director esportiu del club.

Un estiu amb més dubtes que certeses

El calendari avança, els rivals es reforcen, i a Vigo continuen esperant moviments que no acaben de materialitzar-se. La situació comença a generar certa tensió entre els aficionats celestes, que veuen com l’equip es desmantella sense que arribin substituts.

El mateix Giráldez va reconèixer que aquesta situació condiciona tota la pretemporada. Sense davanters, els entrenaments no poden ser realment competitius ni servir per automatitzar moviments ofensius. Malgrat això, intenta mantenir-se positiu: “Ens exigirà més i generarà competència interna”.

El gran nom que sobrevola tot aquest escenari és el de Borja Iglesias. El davanter continua sent l’obsessió del cos tècnic, però el seu retorn no és senzill. El Panda té mercat i la seva tornada a Vigo depèn de molts factors econòmics i esportius. Mentrestant, l’equip no pot esperar eternament i necessita alternatives reals.

El temps corre en contra

Claudio Giráldez ha estat meridianament clar. El Celta necessita fitxatges, necessita gol, i necessita solucions immediates. Les paraules del tècnic són una crida d’atenció a la direcció esportiva: o arriben els reforços en atac, o la temporada corre perill des del seu inici. La pilota és ara a la teulada de Marco Garcés.