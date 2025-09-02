Zasca d'Íñigo Martínez en una entrevista amb Gerard Romero: 'El Reial Madrid...'

Les emocions encara són fresques a la ment d'Iñigo Martínez després d’un estiu que ha canviat la seva carrera professional. El central basc va sorprendre amb la seva marxa del Barcelona a l’Al-Nassr de l'Arabia Saudita, moviment que va deixar Hansi Flick sense un dels seus pilars defensius. Ara, en una xerrada distesa amb Gerard Romero a Jijantes, el jugador ha repassat la seva sortida, però sobretot ha llançat un dard inesperat cap al Real Madrid.
La confessió sobre el Real Madrid que genera debat
Iñigo Martínez va afirmar que la temporada passada el conjunt blanc només mostrava un respecte especial cap al Barça. Segons el central, en cada enfrontament es podia “ensumar” aquella tensió al terreny de joc, fins al punt de veure a les cares dels rivals una sensació d’impotència. El defensa no va dubtar a afegir que aquest factor mental va ser clau perquè els blaugrana s’imposessin en diverses ocasions decisives.
El balanç d’enfrontaments l’avala. A la Supercopa, el Barça va arrossegar 2-5, a la Copa va vèncer 3-2 a la final, i a LaLiga va aconseguir un 0-4 al Bernabéu i un 3-2 a casa. Quatre triomfs culers en quatre duels; no està gens malament. Per a Iñigo, aquesta superioritat competitiva explica la confiança que regnava al vestidor culer durant tot el curs.
Com va comunicar la seva marxa a Hansi Flick
El defensa també va relatar com va donar la notícia de la seva sortida al tècnic alemany en un moment peculiar. Ho va fer a l’avió, acompanyat d’un traductor, i va confessar que Flick va quedar en xoc quan va escoltar les seves paraules. La proposta de l’Al-Nassr era “irrefutable” i va haver de decidir de manera apressada, tot i que reconeix que deixar el Barça va ser un cop emocional important.
En l’entrevista, Iñigo va elogiar el caràcter competitiu de la nova generació culer, assegurant que a la seva edat ell no tenia aquella ambició. Va destacar Fermín, de qui va dir estar convençut que continuarà sent molt important per al club. També a Lamine Yamal, a qui va descriure com un talent imparable dins i fora del camp.
Record amarg a Europa i nous reptes a l’Aràbia
El central va recordar també l’eliminació davant l’Inter a semifinals de Champions League, qualificant-la d’“injusta” i com una oportunitat perduda. Ara, en la seva nova etapa a l’Aràbia, se centra a mantenir el nivell competitiu que li permeti seguir a l’òrbita de la selecció espanyola. Tot i així, sap que l’aparador no serà el mateix.
La frase sobre el Real Madrid ha acaparat titulars i no ha deixat indiferent l’afició. Iñigo Martínez, sense embuts, va assegurar que aquella superioritat psicològica va ser la clau dels títols culers. Les seves paraules alimenten l’etern debat entre Barça i Madrid, just en una temporada en què tots dos tornaran a mesurar forces amb tot en joc.