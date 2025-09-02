Zasca de Íñigo Martínez en una entrevista con Gerard Romero: 'El Real Madrid...'

Las emociones aún siguen frescas en la mente de Íñigo Martínez tras un verano que ha cambiado su carrera profesional. El central vasco sorprendió con su marcha del Barcelona al Al-Nassr saudí, movimiento que dejó a Hansi Flick sin uno de sus pilares defensivos. Ahora, en una charla distendida con Gerard Romero en Jijantes, el jugador ha repasado su salida, pero sobre todo ha lanzado un dardo inesperado hacia el Real Madrid.

La confesión sobre el Real Madrid que genera debate

Íñigo Martínez afirmó que la pasada temporada el conjunto blanco solo mostró un respeto especial hacia el Barça. Según el central, en cada enfrentamiento se podía “oler” esa tensión en el terreno de juego, hasta el punto de ver en las caras de los rivales una sensación de impotencia. El defensa no dudó en añadir que ese factor mental fue clave para que los azulgranas se impusieran en varias ocasiones decisivas.

El balance de enfrentamientos lo avala. En la Supercopa, el Barça arrolló 2-5, en la Copa venció 3-2 en la final, y en LaLiga consiguió un 0-4 en el Bernabéu y un 3-2 en casa memorable. Cuatro triunfos culés en cuatro duelos; nada mal. Para Íñigo, esa superioridad competitiva explica la confianza que reinaba en el vestuario culé durante todo el curso.

Cómo comunicó su marcha a Hansi Flick

El zaguero también relató cómo dio la noticia de su salida al técnico alemán en un momento peculiar. Lo hizo en el avión, acompañado de un traductor, y confesó que Flick quedó en shock cuando escuchó sus palabras. La propuesta del Al-Nassr era “irrechazable” y tuvo que decidir de manera apresurada, aunque reconoce que dejar el Barça fue un golpe emocional importante.

En la entrevista, Íñigo elogió el carácter competitivo de la nueva generación culé, asegurando que a su edad él no tenía esa ambición. Destacó a Fermín, del que dijo estar convencido de que seguirá siendo muy importante para el club. También a Lamine Yamal, al que calificó como un talento imparable dentro y fuera del campo.

Recuerdo amargo en Europa y nuevos retos en Arabia

El central recordó también la eliminación frente al Inter en semifinales de Champions League, calificándola de “injusta” y como una oportunidad perdida. Ahora, en su nueva etapa en Arabia, se enfoca en mantener el nivel competitivo que le permita seguir en la órbita de la selección española. Aun así, sabe que el escaparate no será el mismo.

La frase sobre el Real Madrid ha acaparado titulares y no ha dejado indiferente a la afición. Íñigo Martínez, sin tapujos, aseguró que esa superioridad psicológica fue la clave de los títulos culés. Sus palabras alimentan el eterno debate entre Barça y Madrid, justo en una temporada en la que ambos volverán a medir fuerzas con todo en juego.