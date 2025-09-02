Surrealista, Memo Ochoa deixa plantat el Burgos: 'Va anar a buscar un cafè i...'

El mercat de fitxatges va deixar històries sorprenents i una d'elles va ser protagonitzada per Guillermo “Memo” Ochoa. El veterà porter mexicà va estar a punt de signar pel Burgos CF, però el seu fitxatge va acabar frustrat en circumstàncies realment cridaneres. Amb el tancament del mercat ja consumat, el club castellà-lleonès va haver de reaccionar amb rapidesa per no quedar-se sense porter
El periodista Sergio González Pulgar va narrar a les xarxes socials l'estrany desenllaç de l'operació. Segons el seu relat, Ochoa va arribar a Burgos, va passar el reconeixement mèdic i va acudir a les oficines per formalitzar el contracte. En aquell moment va demanar modificar un punt de l'acord, es va aixecar per anar a buscar un cafè i mai va tornar. Des de llavors, va deixar de respondre trucades i missatges, cosa que va obligar el club a activar un pla alternatiu. L'elegit finalment va ser Jesús Ruiz, procedent del Racing de Ferrol, que va signar com a agent lliure
El Burgos necessitava reforçar la seva porteria després de la retirada de Tomeu Nadal. Durant l'estiu van tantejar diferents opcions, inclòs el mexicà, que buscava un nou repte competitiu. Per a Ochoa, fitxar pel Burgos era una oportunitat de mantenir protagonisme en el futbol europeu de cara al Mundial 2026. El porter, internacional en cinc Copes del Món, aspirava a repetir convocatòria amb Mèxic i veia a la Lliga Hypermotion un bon aparador. Tanmateix, el desacord contractual va acabar trencant una operació que semblava tancada
Trajectòria d'Ochoa i objectius personals
Amb 39 anys, Ochoa acumula una carrera extensa. A Espanya va defensar les porteries del Málaga i del Granada a Primera Divisió. També ha jugat a França, Bèlgica i, principalment, al Club América de Mèxic, on és ídol absolut. La seva experiència i lideratge eren arguments de pes per a un Burgos que volia combinar joventut i veterania a la plantilla. La prioritat del jugador era arribar a un equip on pogués ser titular indiscutible, quelcom clau per convèncer el seleccionador mexicà de cara a la gran cita mundialista
El desenllaç va obligar el Burgos a moure's ràpid. En qüestió d'hores, el club va tancar la incorporació de Jesús Ruiz, que arriba després de desvincular-se del Racing de Ferrol. El porter català s'uneix a una llista de fitxatges on també destaquen Mario González, Iván Chapela i Mateo Mejía, entre d'altres
Amb aquestes incorporacions, l'equip dirigit per Jon Pérez Bolo pretén consolidar un bloc competitiu a la Segona Divisió. Tot i que la plantilla va quedar reforçada, la història d'Ochoa s'ha convertit en un dels episodis més surrealistes de l'estiu futbolístic espanyol
L'espantada d'Ochoa deixa diverses incògnites obertes. D'una banda, el Burgos s'assegura porters joves i amb projecció, però perd la possibilitat de comptar amb un referent internacional. De l'altra, el mateix Ochoa segueix sense equip a Europa i haurà de buscar alternatives en mercats encara oberts, com el de Turquia o l'Aràbia. Mentrestant, el Burgos ja mira endavant amb l'objectiu de mantenir-se sòlid a la categoria i evitar ensurts a la porteria