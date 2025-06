David Bernabéu, en contra de Raphinha: 'No estic d'acord amb...'

LaLiga ha viscut una de les seves temporades més intenses en la discussió sobre el rendiment individual de les seves principals figures. El Barça, immers en un procés de reconstrucció i amb diversos joves fent un pas endavant, ha vist com un dels seus atacants més desequilibrants ha rebut el premi més esperat: el de Jugador de l'Any a LaLiga EA Sports. Tanmateix, l'elecció no ha estat exempta de polèmica i ha despertat reaccions contraposades tant entre la premsa especialitzada com a les xarxes socials.

Al llarg de la temporada 2024/25, Raphinha ha destacat com un dels jugadors més regulars a l'onze del FC Barcelona. Les seves xifres avalen una campanya notable: 18 gols i 11 assistències en 36 partits de LaLiga. Tot i això, les seves estadístiques no han estat les més altes a la competició. Kylian Mbappé, en la seva esperada estrena amb el Real Madrid, va ser el màxim golejador del torneig amb 31 dianes. Fins i tot dins del mateix Barça, Lewandowski va superar Raphinha amb 27 gols, demostrant que la competència interna ha estat ferotge.

Una altra dada important: el rècord d'assistències tampoc ha caigut en mans del brasiler, ja que Lamine Yamal va acabar la temporada amb 13 passades de gol. El mateix Raphinha, tot i així, ha estat clau en partits decisius, aportant desequilibri i lideratge ofensiu en trams on l'equip necessitava referents.

| FCB

L'opinió de la premsa: crítiques i noms alternatius

El guardó atorgat per LaLiga a Raphinha no ha convençut tothom. Destaca la postura de David Bernabéu Reverter, periodista especialitzat en l'actualitat blaugrana, que va expressar a les seves xarxes socials el seu desacord amb la nominació. En paraules del mateix Bernabéu:

“Raphinha ha fet una gran temporada, però no estic d'acord amb aquesta nominació. Al novembre i desembre, amb Lamine absent en diverses dates per lesió, el Barça va fer 6 de 24. Un error triar només pels números. No hi ha hagut jugador més determinant que Lamine Yamal.”

El periodista va insistir també en el pes d'altres futbolistes clau en l'esquema de Hansi Flick: “Poso Pedri per damunt també. El Barça amb ell és una cosa; sense ell, una altra. No existeixen jugadors com Pedri.”

La menció de Lamine Yamal i Pedri no és casual. El jove extrem, amb només 17 anys, ha trencat motlles i ha estat decisiu en partits d'exigència màxima, consolidant-se com un dels noms propis del futbol europeu. Mentrestant, Pedri ha tornat a demostrar que és insubstituïble quan està al 100%, tot i que les lesions l'han limitat en alguns trams del curs.

El premi a Raphinha ha coincidit amb l'habitual discussió en el món del futbol sobre els criteris per triar el millor jugador de la temporada. Han de pesar més els números purs o la influència en el joc i la determinació en els partits grans? La mateixa afició del Barça s'ha dividit, valorant tant la regularitat del brasiler com la màgia diferencial de Lamine Yamal i la intel·ligència tàctica de Pedri. A l'entorn blaugrana i a les travesses per la Pilota d'Or, molts aficionats i experts situen Raphinha un esglaó per sota de Lamine i d'Ousmane Dembélé, que també ha signat un any excel·lent al PSG.