Carme Barceló deixa en ridícul 'El Chiringuito' i Pedrerol després de la polèmica del CTA

El programa ‘El Chiringuito de Jugones’, dirigit per Josep Pedrerol, torna a estar al centre de la polèmica. Tot i que es troba en el seu habitual descans d’estiu, les seves xarxes socials segueixen actives, compartint fitxatges, rumors i notícies vinculades al món del futbol.

Però aquesta vegada, una de les seves pròpies col·laboradores, la catalana Carme Barceló, ha desmuntat amb un sol tuit la narrativa blanquejadora del programa sobre un tema especialment sensible: el nou escàndol arbitral que sacseja la RFEF.

Chema Alonso, un hacker… neutral?

La seva incorporació busca suposadament modernitzar l’arbitratge a Espanya a través de sistemes predictius i algoritmes que analitzin el rendiment dels col·legiats. Però més enllà del seu perfil tècnic, el que ha incendiat les xarxes i el debat públic és la seva descarada afinitat amb el Real Madrid.

| Canva

Chema Alonso fins i tot ha posat amb trofeus del club blanc i es va deixar veure a la final de Champions de 2024 a Wembley. Per a molts, no és cap sorpresa que un altre afí al madridisme entri a formar part del cercle de poder que envolta l’arbitratge espanyol, com ja va passar amb Yolanda Parga, parella de Mejía Dávila, delegat del Real Madrid.

El Chiringuito ho omet… i Carme Barceló respon

La indignació ha crescut no només pel nomenament en si, sinó per la manera com ha estat presentat en alguns mitjans. ‘El Chiringuito’, lluny de denunciar aquesta afinitat amb el club blanc, es va limitar a anunciar-ho com “UN HACKER ESTARÀ AL CAPDAVANT DE LA IA AL CTA”, sense esmentar ni una paraula sobre el seu evident madridisme.

| XCatalunya, El Chiringuito

I aquí va aparèixer Carme Barceló, tertuliana habitual del programa i una de les poques veus clarament culers del plató. La seva resposta va ser tan clara com contundent: “Heu oblidat posar que és madridista. De res” Un zasca monumental al seu propi programa, deixant en ridícul la línia editorial imposada per Pedrerol.

El madridisme sociològic, cada cop més evident

Es tracta d’una estructura invisible, però real, que permet que el Real Madrid sempre estigui envoltat de privilegis i favors institucionals. El nomenament de Chema Alonso, com abans el de Yolanda Parga, reforça aquesta percepció que l’arbitratge espanyol està cada cop més controlat per persones afins al club blanc.

Casualitat? Difícil de creure quan els nomenaments segueixen un patró tan clar. El fet que un expert en ciberseguretat, amb un historial professional impecable, no pugui separar la seva passió futbolística del seu nou rol és el que encén totes les alarmes. I més quan mitjans com ‘El Chiringuito’ eviten esmentar-ho.

Una temporada 2025-2026 que promet tensió

La pròxima temporada encara no ha començat i ja es respira un clima de desconfiança. Si abans els aficionats del FC Barcelona i d’altres clubs miraven amb lupa cada decisió arbitral, ara ho faran amb encara més suspicàcia sabent qui hi ha darrere de l’anàlisi tecnològic del CTA La neutralitat brilla per la seva absència.

I mentre alguns mitjans callen, d’altres —com Carme Barceló— prefereixen dir les coses pel seu nom. Malgrat que faci mal. Malgrat que incomodi. Malgrat que suposi deixar en evidència els seus propis companys. Perquè, de vegades, el periodisme també es fa des de dins. I en aquest cas, la bufetada no va venir de fora: va venir de casa.