Gir de 180 graus al Reial Madrid, ho confirma Pedrerol: 'Volen que se'n vagi...'

Al Real Madrid no hi ha descans ni a l'estiu. Mentre la majoria de focus estan posats sobre les renovacions d'estrelles com Vinicius, des d'‘El Chiringuito’ Josep Pedrerol ha llançat una autèntica bomba informativa que afecta directament una de les majors promeses del futbol mundial.

Dos joves talents, una mateixa posició

D'una banda, Endrick, la joia brasilera fitxada per més de 40 milions d'euros i que aterra oficialment al club aquest estiu després de complir la majoria d'edat. De l'altra, Gonzalo, el jove talent de La Fábrica que ha impressionat a la pretemporada i que compta cada vegada amb més suport dins del club.

Segons ha explicat Pedrerol, el club es troba en un moment d'anàlisi. L'arribada d'Endrick, prevista com un moviment estratègic a llarg termini, coincideix ara amb l'esclat de Gonzalo, la progressió del qual ha estat tan ràpida que ha guanyat més cartell a Europa que el mateix jugador brasiler.

La voluntat inicial: quedar-se amb tots dos

En un principi, la intenció del Real Madrid era clara: apostar per tots dos jugadors i construir un futur amb una davantera jove, potent i amb projecció internacional. Endrick, per la seva banda, és vist com l'hereu natural del llegat brasiler al club, una aposta que segueix fascinant part de la directiva.

Gonzalo, en canvi, representa el model d'èxit de la pedrera, el jugador que creix a casa i es guanya el respecte des de dins. “La voluntat del Madrid és que es quedin tots dos”, va dir Pedrerol durant la seva intervenció al programa. Tanmateix, el periodista també va deixar clar que les circumstàncies han canviat.

Els dubtes comencen a instal·lar-se

Tots dos jugadors tenen un perfil molt similar: mòbils, amb capacitat golejadora, velocitat i desequilibri. En una plantilla plena de davanters de primer nivell, no hi ha espai real per a tots. I en una temporada que s'espera molt exigent, el club no vol bloquejar el desenvolupament de cap dels dos.

A més, el fet que Gonzalo tingui ara mateix més interès al mercat que Endrick, sumat a la lesió d'aquest últim, complica la seva venda immediata i pot condicionar el seu futur a l'equip. "Perquè se'n vagi un, ha de tenir mercat. I ara mateix Gonzalo té més cartell que Endrick", va explicar Pedrerol. Però el Madrid no vol desprendre's de Gonzalo, ja que veuen en ell un perfil que podria ser útil.

El Madrid, que no vol precipitar-se, està explorant diverses fórmules. Una de les més comentades internament seria la cessió d'Endrick amb opció de recompra o fins i tot un traspàs amb clàusula de recompra. La idea seria permetre-li créixer en un altre equip europeu sense que la seva progressió es vegi estancada per la competència interna.

El gir més inesperat

I és que, tot i haver estat presentat fa només unes setmanes com un dels fitxatges més il·lusionants, el futur d'Endrick podria estar lluny del Santiago Bernabéu. I Xabi Alonso ho sap.

Pedrerol ho va sentenciar al final amb la seva frase més impactant: “El Madrid ja està valorant seriosament vendre Endrick. No aquest estiu, però sí abans que debuti en ferm”. Un gir de 180 graus que ningú esperava. La història d'Endrick al Madrid podria acabar abans de començar… o potser, només estar en pausa fins a una futura tornada.