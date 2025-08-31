El canvi de look de Lamine Yamal abans del Rayo Vallecano - Barça

El vestidor blaugrana arriba a la tercera jornada amb diversos fronts oberts i un d'ells, curiosament, no es troba ni a la pissarra tàctica ni a la infermeria. L'atenció dels aficionats també recau en petits gestos que revelen com els futbolistes gestionen la pressió i l'exposició mediàtica.
Un nou pentinat amb matisos subtils
Lamine Yamal ha decidit anar al barber per refrescar la seva imatge abans del partit contra el Rayo Vallecano. L'atacant ha mantingut les metxes rosses que va estrenar a la final de la Copa del Rei a l'abril, però ha optat per un tall més polit a la part superior. El resultat inclou un perfilat tipus low fade que modernitza el conjunt sense perdre l'estil que ja el caracteritza. El seu perruquer va difondre el vídeo a TikTok i ràpidament s'ha viralitzat, confirmant l'expectació que genera qualsevol moviment del jugador de només 18 anys.
En l'estrictament esportiu, tot apunta que Lamine Yamal repetirà a l'onze titular de Hansi Flick aquest diumenge a Vallecas. En les dues primeres jornades de LaLiga, va jugar els noranta minuts contra Mallorca i Llevant, signant un gol i dues assistències que el situen entre els jugadors més determinants. La seva capacitat per fixar defenses, guanyar duels individuals i aparèixer en zones interiors el converteix en una peça imprescindible en el pla ofensiu.
El Rayo Vallecano, un rival pendent al seu historial
El duel de diumenge ofereix un al·licient estadístic addicional: Lamine Yamal encara no ha marcat al Rayo Vallecano. En quatre enfrontaments oficials contra els madrilenys suma tres victòries i un empat, amb dues assistències però cap gol. En total, el canterà ja ha vist porteria contra onze equips de l'actual edició de LaLiga. En canvi, encara no ho ha fet davant vuit rivals: Rayo, Alabès, Getafe, Elx, Real Oviedo, Celta, Sevilla i Llevant. La visita a Vallecas es presenta com una ocasió ideal per tatxar-ne un més d'aquesta llista.
Un tall de cabell com a amulet de confiança
Tot i que el nou look no representa un gir radical respecte a l'anterior, la decisió reforça la sensació de confiança del jugador. Per als futbolistes, la imatge personal sol ser un factor simbòlic que acompanya moments de plenitud. En el cas de Lamine Yamal, l'associació entre el canvi estètic i el seu bon rendiment recent pot convertir-se en un talismà abans d'un duel sempre exigent. Vallecas és un dels estadis on la intensitat es multiplica, i l'extrem culer haurà d'aportar desequilibri en un context de màxima pressió.
Amb només dues jornades disputades, el Barça ja depèn dels detalls de la seva joia ofensiva. El tall de cabell és només un detall, però la seva influència dins del camp apunta a ser decisiva en la visita a Madrid.