L'arxiu VAR dicta sentència amb el gol de l'Atlètic: Ramón Álvarez de Mon ataca

L'Atlètic de Madrid continua sense trobar el camí de la victòria a LaLiga. Tres jornades i encara sense sumar un triomf, un inici que genera dubtes creixents entre l'afició matalassera. L'empat a Mendizorrotza davant el Deportivo Alavés va deixar més interrogants que respostes, amb polèmica arbitral inclosa i un Simeone cada cop més qüestionat.
Un gol polèmic de Giuliano desferma el debat
La trobada va començar amb una diana de Giuliano Simeone al minut set després de diversos refusos a l'àrea. L'acció, però, va quedar sota la lupa. Archivo VAR va publicar que el davanter estava per darrere del porter Sivera i amb només un defensor, per la qual cosa la jugada hauria d'haver estat invalidada. Amb el reglament a la mà, això és fora de joc.
L'àrbitre García Verdura va validar la diana i González Fuertes, al capdavant del VAR, no va corregir la decisió. La controvèrsia es va instal·lar de seguida a les xarxes socials. Ramón Álvarez de Mon va qualificar el que va passar com “un error molt greu”, tot i que va reconèixer que per a l'assistent era una jugada difícil de detectar.
La resposta de l'Alavés i l'anàlisi de Coudet
L'Alavés va reaccionar amb rapidesa. Només set minuts després, Carlos Vicente va igualar el marcador des del punt de penal després d'una falta de Sorloth. Els vitorians van aprofitar l'ansietat matalassera i van mantenir l'equilibri fins al final, sumant un punt valuós a casa.
En roda de premsa, Coudet no va esquivar la jugada polèmica: “El gol de Giuliano em sembla fora de joc”, va admetre, tot i que va evitar aprofundir en la polèmica. Va preferir centrar-se en l'actuació dels seus jugadors: “Vam fer un gran esforç i vam acabar minvats, però era important aguantar i puntuar”.
El tècnic argentí va destacar la capacitat de reacció del seu equip després del cop inicial i la intenció de buscar sempre l'empat amb la pilota en possessió. “Ens vam refer bé del gol rebut. Vam tenir molts minuts de bon futbol i no vam perdre a casa”, va afegir.
Un Atlètic que no aixeca el vol tot i la inversió
Tot i intentar-ho amb fins a quinze xuts, l'Atlètic va tornar a mostrar manca de claredat ofensiva. Ni els fitxatges milionaris de l'estiu ni les variacions tàctiques de Simeone han millorat el rendiment en aquest inici. Amb només dos punts de nou possibles, el balanç és el pitjor de l'era del tècnic argentí al club.
La preocupació creix perquè els rivals enfrontats —Espanyol, Elx i Alavés— són equips que, a priori, lluitaran per la permanència, molt lluny de les aspiracions matalasseres.
El VAR sota la lupa i Simeone en el punt de mira
L'acció del gol ha tornat a posar l'ús del VAR al centre de la crítica. Mentre Archivo VAR i periodistes com Álvarez de Mon insisteixen que va ser un error evident, des de l'Atlètic prefereixen no convertir-ho en excusa. El problema principal continua sent futbolístic: l'equip no aconsegueix imposar-se ni mostrar la solidesa habitual. L'aturada internacional arriba com una oportunitat per refer idees. Simeone necessita solucions urgents si no vol que la pressió mediàtica i la frustració esportiva acabin qüestionant la seva continuïtat a la banqueta matalassera.