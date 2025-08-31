El cambio de look de Lamine Yamal antes del Rayo Vallecano - Barça

El vestuario azulgrana llega a la tercera jornada con varios frentes abiertos y uno de ellos, curiosamente, no se encuentra en la pizarra táctica ni en la enfermería. La atención de los aficionados también recae en pequeños gestos que revelan cómo los futbolistas gestionan la presión y la exposición mediática.

Un nuevo peinado con matices sutiles

Lamine Yamal ha decidido acudir al barbero para refrescar su imagen antes del partido contra el Rayo Vallecano. El atacante ha mantenido las mechas rubias que estrenó en la final de la Copa del Rey a finales de abril, pero ha optado por un corte más pulido arriba. El resultado incluye un perfilado tipo low fade que moderniza el conjunto sin perder el estilo que ya lo caracteriza. Su peluquero difundió el vídeo en TikTok y rápidamente se viralizó, confirmando la expectación que genera cualquier movimiento del jugador de apenas 18 años.

En lo estrictamente deportivo, todo apunta a que Lamine Yamal repetirá en el once titular de Hansi Flick este domingo en Vallecas. En las dos primeras jornadas de LaLiga, jugó los noventa minutos contra Mallorca y Levante, firmando un gol y dos asistencias que lo sitúan entre los jugadores más determinantes del arranque. Su capacidad para fijar defensas, ganar duelos individuales y aparecer en zonas interiores lo convierte en una pieza imprescindible en el plan ofensivo.

| FCB

El Rayo Vallecano, un rival pendiente en su historial

El choque del domingo ofrece un aliciente estadístico adicional: Lamine Yamal todavía no ha marcado al Rayo Vallecano. En cuatro enfrentamientos oficiales contra los madrileños suma tres victorias y un empate, con dos asistencias pero ningún gol. En total, el canterano ya ha visto portería contra once equipos de la actual edición de LaLiga. En cambio, aún no lo ha hecho frente a ocho rivales: Rayo, Alavés, Getafe, Elche, Real Oviedo, Celta, Sevilla y Levante. La visita a Vallecas se presenta como una ocasión ideal para tachar uno más de esa lista.

Un corte de pelo como amuleto de confianza

Aunque el nuevo look no representa un giro radical respecto al anterior, la decisión refuerza la sensación de confianza del jugador. Para los futbolistas, la imagen personal suele ser un factor simbólico que acompaña momentos de plenitud. En el caso de Lamine Yamal, la asociación entre el cambio estético y su buen rendimiento reciente puede convertirse en un talismán antes de un duelo siempre exigente. Vallecas es uno de los estadios donde la intensidad se multiplica, y el extremo culé deberá aportar desequilibrio en un contexto de máxima presión.

Con apenas dos jornadas disputadas, el Barça ya depende de los destellos de su joya ofensiva. El corte de pelo es solo un detalle, pero su influencia dentro del campo apunta a ser decisiva en la visita a Madrid.