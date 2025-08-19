Un campió del món s’ofereix al Barça: Joan Laporta ho té clar

L'FC Barcelona continua treballant en un mercat de fitxatges on cada moviment està condicionat per la delicada situació econòmica del club. La direcció esportiva, liderada per Deco, estudia fórmules per equilibrar el balanç entre ingressos i reforços. Joan Laporta busca noves solucions financeres per inscriure tots els jugadors que ja formen part de la plantilla.
La defensa, una àrea sempre sota revisió
Després de la sortida d'Iñigo Martínez, la defensa blaugrana va quedar amb menys efectius dels previstos. Tot i això, la direcció esportiva va apostar per no acudir al mercat tret que es presentés una oportunitat molt específica. Aquesta fulla de ruta semblava tancada fins que, en els darrers dies, es va produir un moviment inesperat.
Un dels noms més destacats del futbol europeu va ser posat sobre la taula del Barça. El seu representant, que manté una relació fluida amb Laporta i que també porta els interessos de figures com Robert Lewandowski i Hansi Flick, va traslladar el desig del seu client d'abandonar el seu club actual. Un gest que va encendre les alarmes, tot i que a la Ciutat Comtal mantenen els peus a terra.
Pavard, el nom que apareix a l'agenda
Aquest jugador no és altre que Benjamin Pavard, defensor francès campió del món el 2018 i actualment a les files de l'Inter de Milà. El lateral i central gal ha decidit posar fi a la seva etapa a la Serie A. L'Inter, subcampió d'Europa, busca alleugerir massa salarial i no posarà massa impediments a la seva sortida, sempre que recuperi part de la inversió de 30 milions que va fer en el seu dia per ell.
La proposta del seu agent va sorprendre al Barça, tot i que ràpidament es va refredar per una raó evident. El Barça no està en disposició d'afrontar un fitxatge d'aquestes dimensions. L'elevat salari del jugador, unit al cost de traspàs, el converteixen en una operació inviable en aquest moment.
Des del punt de vista esportiu, Pavard encaixaria en diversos rols. Pot jugar com a lateral dret defensiu o com a central en línia de quatre, qualitats que Flick coneix bé de la seva etapa al Bayern de Munic. Aquesta versatilitat podria haver convençut la secretaria tècnica en un altre context econòmic.
L'estratègia de mercat culer
El Barcelona ja ha experimentat com els grans objectius del mercat, com el cas de Nico Williams, s'escapaven per raons econòmiques. Després de concretar la cessió de Rashford, la idea és tancar el capítol d'incorporacions. Només una oportunitat excepcional, en condicions molt favorables, podria canviar aquest full de ruta.
Per això, l'oferta de Pavard sembla quedar-se en una simple anècdota de mercat. Pavard hauria pogut ser un reforç de luxe per al Barça, però la realitat financera el converteix en un impossible. Els culers saben que, aquest estiu, la millor contractació serà recuperar l'estabilitat econòmica.