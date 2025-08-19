El Deportivo de la Corunya vol que l’Atlético de Madrid li cedeixi un jugador

El Deportivo de la Corunya continua rastrejant el mercat a la recerca d'un davanter que pugui marcar diferències en el seu retorn a l'elit. La direcció esportiva, encapçalada per Fernando Soriano, maneja diverses alternatives, conscient que reforçar la punta d'atac és una prioritat absoluta.
“En aquest club mai treballem amb una sola opció, sinó amb diverses”, va declarar recentment Soriano. La frase reflecteix bé l'escenari actual: el Dépor no vol precipitar-se, però tampoc pot esperar massa. La competència al mercat és ferotge, especialment en les posicions d'avantguarda.
Un perfil molt definit
El club blanc-i-blau pretén incorporar un atacant jove, amb fam de minuts, experiència a la categoria i marge de creixement. Aquesta combinació no resulta senzilla, però en les darreres setmanes han aparegut dos noms que encaixen en el perfil. Un pertany a la Real Sociedad, on el jugador no té garantit un paper protagonista. L'altre prové de Madrid i ha despertat un interès creixent a la Corunya.
Els tècnics analitzen estadístiques, vídeos i trajectòries. Busquen algú que pugui adaptar-se ràpid a l'estil de joc del Dépor, un futbol vertical i exigent en l'àmbit físic. A Riazor volen un davanter que no només marqui gols, sinó que també pressioni, treballi per a l'equip i s'entengui amb el mig del camp.
El tapat que guanya protagonisme
A l'hora de perfilar candidats, un d'ells està guanyant terreny. No és un desconegut, però fins ara havia romàs en un segon pla mediàtic. Parlem de Carlos Martín, jugador de la pedrera de l'Atlético de Madrid que la temporada passada va brillar a la categoria de plata.
Martín, de 22 anys, s'ha consolidat com un davanter modern: ràpid, amb mobilitat i amb un instint golejador que li va permetre signar xifres notables en la seva última campanya cedit. La seva progressió no ha passat desapercebuda, i ara es troba en un punt clau de la seva carrera: fer el salt definitiu a Primera o buscar minuts en un projecte ambiciós com el del Deportivo.
Competència de Primera Divisió
El problema per al Dépor és que Carlos Martín no està sol a l'aparador. Diversos equips de LaLiga han preguntat per la seva situació. La seva joventut, unida a la seva capacitat per jugar tant de nou de referència com de segon punta, el converteix en un futbolista versàtil i atractiu.
L'Atlético de Madrid, propietari dels seus drets, maneja diferents propostes. No descarten una nova cessió, tot i que també escolten ofertes de compra parcial que permetin seguir controlant el seu futur. Aquesta flexibilitat obre la porta al Dépor, tot i que la competència encarix l'operació.
L'opció que il·lusiona a Riazor
A la Corunya saben que fitxar Carlos Martín suposaria un cop d'efecte. Seria una aposta de present i de futur, amb un jugador que pot créixer de la mà del club i donar alegries immediates a l'afició. El record de davanters joves que van explotar a Riazor alimenta la il·lusió.
El mateix futbolista veu amb bons ulls un projecte en què tindria minuts assegurats i protagonisme. Aquesta és la principal carta del Dépor davant de rivals de Primera, on potser no seria més que una peça secundària.
Decisió imminent
Amb el mercat avançant cap a la seva recta final, el temps apressa. El Deportivo té clar que no pot allargar massa la negociació. Soriano i el seu equip treballen en paral·lel en altres opcions, com la de Karrikaburu, però el nom de Carlos Martín apareix cada cop amb més força als despatxos de Riazor.
Si les condicions econòmiques ho permeten, el Dépor està decidit a fer un esforç. El club necessita un golejador i el madrileny podria ser la peça que completi el trencaclosques ofensiu. En els pròxims dies, l'operació pot desencallar-se.