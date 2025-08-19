Novetats importants en el fitxatge d’Antony pel Real Betis: Pellegrini, content

El futur d'Antony viu dies decisius. L'extrem brasiler sembla cada cop més pròxim a tornar al Real Betis. L'última decisió del Manchester United, deixar-lo fora de la convocatòria tot i estar inscrit a la Premier, ha suposat un nou gir que acosta el jugador a La Cartuja.
Antony va costar 95 milions d'euros el 2022. Va ser una aposta fortíssima. Tanmateix, mai va aconseguir justificar aquesta inversió a Old Trafford. El seu rendiment ha estat irregular i els seus últims mesos, discrets. Ara, el tècnic Rúben Amorim ha deixat clar que no compta amb ell. Contra l'Arsenal, Antony no va ser convocat. El United va perdre 0-1 a casa, amb gol de Calafiori al minut 13. L'absència del brasiler s'interpreta com una sentència.
El Betis espera amb paciència
A Heliòpolis ho tenen clar: si arriba dins dels seus límits, es farà. Ángel Haro, president del Betis, va reconèixer que l'operació és difícil per l'exigència econòmica. Tanmateix, també es va mostrar optimista. “Amb el Manchester és complicat. Però amb la predisposició del jugador i del Betis, soc optimista”, va assegurar.
Inscriure'l a la Premier va ser un moviment estrany. A diferència de Jadon Sancho, que ni va aparèixer a la llista, Antony sí que va ser inscrit. Tanmateix, no comptar amb ell en el debut de lliga va ser un missatge inequívoc. El United vol pressionar i treure'n algun benefici. Però cada partit sense Antony complica més la seva postura.
Pellegrini també espera reforços
El tècnic Manuel Pellegrini no amaga que necessita més opcions ofensives. El xilè ha vist en Antony un perfil ideal per fer un salt de qualitat. La seva velocitat, desequilibri i capacitat d'associació serien una peça valuosa a la plantilla.
Pellegrini també ha parlat d'altres posicions a reforçar, però la tornada d'Antony és la prioritat. El club busca fórmules que encaixin en el límit salarial i permetin tancar la cessió.
El Betis ofereix una cessió amb opció de compra parcial sobre el jugador. El United, per la seva banda, intenta negociar millors condicions. Tanmateix, la manca de minuts d'Antony juga a favor dels verd-i-blancs. El brasiler està decidit. La seva intenció és tornar a vestir la samarreta del Betis. No vol acceptar altres propostes.
El temps apremia
Queden dies per al tancament del mercat. La pressió augmenta. El Betis sap que l'operació depèn en gran part que el Manchester acabi cedint. Mentrestant, Antony segueix entrenant i esperant. L'afició verd-i-blanca somia amb tornar-lo a veure al Benito Villamarín.
Antony ha passat de ser una inversió milionària a la Premier a convertir-se en un descart. El Betis aprofita la situació per negociar el seu retorn. Amb dorsal reservat i la voluntat del jugador intacta, tot apunta que tornarà a Sevilla. La decisió final depèn del Manchester United.