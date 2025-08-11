Camavinga no és l’únic: Un altre lesionat al Reial Madrid, desconvocat

El Reial Madrid afronta la recta final de la seva pretemporada amb més contratemps dels esperats al centre del camp. A les baixes confirmades d'Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Ferland Mendy i el jove Endrick, s'hi ha afegit l'absència de Fede Valverde, que no viatjarà a Àustria per enfrontar-se al Tirol.
El migcampista uruguaià pateix una sobrecàrrega a la cama dreta que li impedirà participar en l'últim amistós abans de l'inici de LaLiga. Des de l'entorn del club insisteixen que es tracta d'una mesura preventiva i que, en principi, no perilla la seva presència en l'estrena de Lliga davant Osasuna, prevista per al proper dimarts 19 d'agost al Santiago Bernabéu. La idea de Xabi Alonso és comptar amb ell en plenitud física per a un debut que marcarà l'inici d'una temporada exigent.
Camavinga, la baixa més sensible
L'absència de Valverde se suma a la ja confirmada d'Eduardo Camavinga, que va patir un esquinç al turmell dret durant un entrenament i es perdrà la primera jornada. El francès, que havia generat molta expectació pel seu possible rol a la medul·lar després de la sortida de Luka Modric, haurà d'esperar almenys fins al segon compromís davant el Real Oviedo per tornar a vestir-se de curt.
Aquesta doble baixa ha deixat el tècnic blanc amb un centre del camp de circumstàncies per a l'amistós a Àustria. Sense dues de les seves peces més importants, Xabi haurà de recórrer a alternatives del planter i ajustar el seu pla de treball en aquests últims dies de preparació.
Reforços des de La Fábrica
Davant la situació, l'entrenador ha inclòs a la convocatòria Thiago Pitarch i Roberto Martín, dos dels jugadors del planter que més han destacat en aquesta pretemporada. Pitarch, en particular, ha cridat l'atenció per la seva personalitat i capacitat per moure la pilota amb criteri, deixant molt bones sensacions en l'amistós contra el Leganés.
Juntament amb ells, també seran a Àustria altres jugadors del filial com Fran González, Yáñez i Diego Aguado. La presència d'aquests futbolistes els brinda una oportunitat d'or per mostrar-se davant el cos tècnic i guanyar-se un lloc en futures convocatòries oficials.
Últim assaig abans del que és important
L'amistós davant el Tirol servirà com a últim examen abans de l'inici oficial de la temporada. Xabi Alonso busca afinar automatismes i comprovar l'estat físic dels titulars, alhora que dona minuts als joves perquè s'integrin en la dinàmica del primer equip.
El calendari pressiona i el Madrid necessitarà arribar a la primera jornada amb tots els seus efectius a punt. La baixa de Valverde és un avís que la pretemporada pot passar factura, però també un recordatori que la plantilla ha d'estar preparada per adaptar-se a qualsevol contratemps.
Al Bernabéu, la prioritat és que les lesions no condicionin l'inici de la campanya. Per això, la decisió de deixar l'uruguaià a Madrid, encara que preventiva, és clau perquè arribi fresc a l'estrena de Lliga.