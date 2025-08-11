Camavinga no es el único: Otro lesionado en el Real Madrid, desconvocado

El Real Madrid afronta la recta final de su pretemporada con más contratiempos de los esperados en el centro del campo. A las bajas confirmadas de Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Ferland Mendy y el joven Endrick, se ha sumado la ausencia de Fede Valverde, que no viajará a Austria para medirse al Tirol.

El centrocampista uruguayo sufre una sobrecarga en la pierna derecha que le impedirá participar en el último amistoso antes del inicio de LaLiga. Desde el entorno del club insisten en que se trata de una medida preventiva y que, en principio, no peligra su presencia en el estreno liguero ante Osasuna, previsto para el próximo martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu. La idea de Xabi Alonso es contar con él en plenitud física para un debut que marcará el arranque de una temporada exigente.

Camavinga, la baja más sensible

La ausencia de Valverde se suma a la ya confirmada de Eduardo Camavinga, que sufrió un esguince en el tobillo derecho durante un entrenamiento y se perderá la primera jornada. El francés, que había generado mucha expectación por su posible rol en la medular tras la salida de Luka Modric, tendrá que esperar al menos hasta el segundo compromiso ante el Real Oviedo para volver a vestirse de corto.

Esta doble baja ha dejado al técnico blanco con un centro del campo de circunstancias para el amistoso en Austria. Sin dos de sus piezas más importantes, Xabi tendrá que recurrir a alternativas de la cantera y ajustar su plan de trabajo en estos últimos días de preparación.

Refuerzos desde La Fábrica

Ante la situación, el entrenador ha incluido en la convocatoria a Thiago Pitarch y Roberto Martín, dos de los canteranos que más han destacado en esta pretemporada. Pitarch, en particular, ha llamado la atención por su personalidad y capacidad para mover el balón con criterio, dejando muy buenas sensaciones en el amistoso contra el Leganés.

Junto a ellos, también estarán en Austria otros jugadores del filial como Fran González, Yáñez y Diego Aguado. La presencia de estos futbolistas les brinda una oportunidad de oro para mostrarse ante el cuerpo técnico y ganarse un sitio en futuras convocatorias oficiales.

Último ensayo antes de lo importante

El amistoso frente al Tirol servirá como último examen antes del inicio oficial de la temporada. Xabi Alonso busca afinar automatismos y comprobar el estado físico de los titulares, al tiempo que da minutos a los jóvenes para que se integren en la dinámica del primer equipo.

El calendario aprieta y el Madrid necesitará llegar a la primera jornada con todos sus efectivos listos. La baja de Valverde es un aviso de que la pretemporada puede pasar factura, pero también un recordatorio de que la plantilla debe estar preparada para adaptarse a cualquier contratiempo.

En el Bernabéu, la prioridad es que las lesiones no condicionen el arranque de la campaña. Por eso, la decisión de dejar al uruguayo en Madrid, aunque preventiva, es clave para que llegue fresco al estreno liguero.