Una de freda i una de calenta per al Sevilla: Marxa un jugador referent, confirmat

El matí a Nervión barreja alleujament i neguit mentre el mercat estreny a contrarellotge. El club ajusta números, mesura riscos esportius i calcula quines peces moure sense desmuntar l'onze. El missatge intern és clar: calia vendre per poder inscriure i reforçar.
Fair play al límit: urgència econòmica i fotografia competitiva
La Lliga continua exigint marge salarial i el Sevilla necessitava una altra gran venda després de la sortida de Loïc Badé al Bayer Leverkusen. Amb tres jornades disputades, l'equip de Matías Almeyda és 12è amb tres punts, reflectint un inici encara inestable.
Perfil que se'n va: gol, desequilibri i amenaça en transició
El jugador escollit per fer caixa és un extrem de 27 anys, especialista a atacar espais a l'esquena. Va ser el màxim golejador sevillista del curs passat amb 11 gols i ha començat la temporada veient porteria. El seu valor esportiu és alt pel seu desequilibri, la seva amenaça a camp obert i la seva presència a l'àrea.
Operació tancada: destí Lisboa, contracte llarg i revisió avui
Es tracta de Dodi Lukebakio. El Sevilla i el Benfica han arribat a un acord definitiu, amb reconeixement mèdic programat per avui dilluns i contracte fins al 2030. Record parla de 20 més quatre en variables, AS d'uns 25 milions i a Espanya també es va manejar la forquilla de 25–30. L'oficialitat de l'import exacte queda pendent, però l'acord està “here we go”.
El traspàs arriba amb el belga recuperant-se d'un edema al soli de la cama dreta, molèstia patida davant el Getafe. La lesió no altera el calendari d'exàmens mèdics, tot i que obliga a gestionar la seva entrada progressiva al nou equip.
Què guanya el Benfica i com es reubica Almeyda
Bruno Lage incorpora un perfil autosuficient a la banda, capaç de fixar per fora i trencar per dins. El Benfica afegeix rematada i profunditat per al seu calendari europeu, amb un extrem acostumat a carregar segon pal i forçar penals amb diagonals agressives. Per a Almeyda, la baixa obliga a redistribuir gol i driblatge a les bandes, prioritzant fitxes amb recorregut.
El moviment també desbloqueja entrades planificades. A Sevilla treballen per tancar Batista Mendy com a migcentre físic i Fábio Cardoso per a l'eix, mentre avança l'acord amb Alexis Sánchez per afegir experiència a dalt. Són operacions en diferents fases, condicionades per registres i marge salarial després de la venda del belga.
Full de ruta immediata a Nervión
Amb el mercat espanyol tancant avui, la prioritat implica inscriure de manera ordenada i ajustar la rotació als extrems. La plantilla perd el seu focus de desequilibri, però guanya aire financer per completar el pla de fitxatges. El repte competitiu arriba ja: transformar la liquiditat en centímetres, jerarquia i eficàcia de cara a porteria.