Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Home de cabells llargs i camisa blanca amb expressió seriosa en un estadi de futbol, al costat d’un emoji de frustració.
Matias Almeyda s'ha d'acomiadar d'un dels seus millors jugadors | XCatalunya, Canva, Sevilla FC, matias almeyda
Esports

Una de freda i una de calenta per al Sevilla: Marxa un jugador referent, confirmat

Acord tancat amb el Benfica l’últim dia de mercat; operació clau per alliberar inscripcions i reordenar el pla esportiu

Max Riveras
per Max Riveras

El matí a Nervión barreja alleujament i neguit mentre el mercat estreny a contrarellotge. El club ajusta números, mesura riscos esportius i calcula quines peces moure sense desmuntar l'onze. El missatge intern és clar: calia vendre per poder inscriure i reforçar.

Fair play al límit: urgència econòmica i fotografia competitiva

La Lliga continua exigint marge salarial i el Sevilla necessitava una altra gran venda després de la sortida de Loïc Badé al Bayer Leverkusen. Amb tres jornades disputades, l'equip de Matías Almeyda és 12è amb tres punts, reflectint un inici encara inestable.

Perfil que se'n va: gol, desequilibri i amenaça en transició

El jugador escollit per fer caixa és un extrem de 27 anys, especialista a atacar espais a l'esquena. Va ser el màxim golejador sevillista del curs passat amb 11 gols i ha començat la temporada veient porteria. El seu valor esportiu és alt pel seu desequilibri, la seva amenaça a camp obert i la seva presència a l'àrea.

Possible venda al Sevilla
El Sevilla diu adeu a un dels seus davanters | Canva

Operació tancada: destí Lisboa, contracte llarg i revisió avui

Es tracta de Dodi Lukebakio. El Sevilla i el Benfica han arribat a un acord definitiu, amb reconeixement mèdic programat per avui dilluns i contracte fins al 2030. Record parla de 20 més quatre en variables, AS d'uns 25 milions i a Espanya també es va manejar la forquilla de 25–30. L'oficialitat de l'import exacte queda pendent, però l'acord està “here we go”.

El traspàs arriba amb el belga recuperant-se d'un edema al soli de la cama dreta, molèstia patida davant el Getafe. La lesió no altera el calendari d'exàmens mèdics, tot i que obliga a gestionar la seva entrada progressiva al nou equip.

Què guanya el Benfica i com es reubica Almeyda

Bruno Lage incorpora un perfil autosuficient a la banda, capaç de fixar per fora i trencar per dins. El Benfica afegeix rematada i profunditat per al seu calendari europeu, amb un extrem acostumat a carregar segon pal i forçar penals amb diagonals agressives.  Per a Almeyda, la baixa obliga a redistribuir gol i driblatge a les bandes, prioritzant fitxes amb recorregut.

Dodi Lukebákio amb el Sevilla en un partit a Mestalla
Dodi Lukebakio marxa del Sevilla al Benfica | Twitter

El moviment també desbloqueja entrades planificades. A Sevilla treballen per tancar Batista Mendy com a migcentre físic i Fábio Cardoso per a l'eix, mentre avança l'acord amb Alexis Sánchez per afegir experiència a dalt. Són operacions en diferents fases, condicionades per registres i marge salarial després de la venda del belga.

Full de ruta immediata a Nervión

Amb el mercat espanyol tancant avui, la prioritat implica inscriure de manera ordenada i ajustar la rotació als extrems. La plantilla perd el seu focus de desequilibri, però guanya aire financer per completar el pla de fitxatges. El repte competitiu arriba ja: transformar la liquiditat en centímetres, jerarquia i eficàcia de cara a porteria.

➡️ Esports