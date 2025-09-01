Logo xcatalunya.cat
Esports

Míchel dona l'OK: Una promesa del Girona marxa a Segona

Cessió imminent a Segona per a un davanter jove del Girona: minuts, encaix tàctic i beneficis per a ambdues parts

Max Riveras
per Max Riveras

Montilivi torna a calibrar decisions delicades en ple inici turbulent del campionat. Amb el mercat a la seva recta final, el club ajusta la pissarra i les seves prioritats. La direcció esportiva sospesa moviments quirúrgics que equilibrin la plantilla sense hipotecar el projecte. En aquest marc, el cos tècnic ha donat llum verda a una sortida controlada.

Girona, cuer després de tres jornades: 0 punts i 1-10 en gols

L'inici de la temporada 2025/26 queda lluny del somiat per al Girona. Tres jornades després, l'equip tanca la taula amb zero punts i un balanç preocupant. Ha marcat un gol i n'ha encaixat deu, reflectint desajustos defensius i poca pegada. La mostra és petita, però el senyal competitiu exigeix correccions immediates a Montilivi.

Una cessió a Segona per accelerar el desenvolupament i alleujar la rotació

L'staff valora una cessió a Segona que garanteixi continuïtat i aprenentatge competitiu. L'operació compta amb bon encaix esportiu i alleujaria la congestió a la rotació ofensiva. L'Albacete s'ha situat com el millor posicionat per tancar-la en les pròximes hores. Amb marge econòmic, la via preferida evita compromisos que limitin decisions futures del club.

El futbolista és Dawda Càmara, davanter de 22 anys format a Banyoles, a Catalunya. Aquest estiu va renovar fins al 2027 i va passar a tenir fitxa del primer equip. El club blanc-i-vermell li veu recorregut i vol protegir la seva progressió amb minuts reals. L'escenari sobre la taula és una cessió simple, sense opció, per tornar amb més ullal.

Dawda Càmara, 22 anys: 71 minuts a LaLiga i contracte fins al 2027

En l'actual lliga acumula dues aparicions i setanta-un minuts, encara sense anotar. Són registres curts, però prou per mostrar mobilitat, agressivitat a la desmarcada i treball sense pilota. Fa un metre vuitanta-vuit i ha estat internacional sub-23 amb Mauritània. Transfermarkt va actualitzar el seu valor de mercat a un milió d'euros la darrera setmana.

L'Albacete d'Alberto González busca pólvora després d'un inici amb gols encaixats i baixes. El tècnic malagueny ha reconegut urgències i espera reforços ofensius abans del tancament. L'arribada d'un nou dinàmic encaixa amb el seu llibret habitual, amb 4-2-3-1 i bandes verticals. Càmara podria oferir ruptura a l'espai i pressió inicial, complementant Higinio quan recuperi ritme.

Per a Míchel, el moviment ordena jerarquies en una davantera amb competència creixent.  La continuïtat de Stuani i l'arribada gradual de reforços reclamen una distribució racional. Girona necessitarà ullal i tranquil·litat per redreçar el seu inici a l'elit. El tècnic ha demostrat pragmatisme i prioritza que els joves competeixin cada cap de setmana.

Si res no es torça, l'acord podria concretar-se a molt curt termini, ja que el mercat es tanca el dia 2. El repte competitiu serà immediat i mesurarà la seva adaptació a un escenari exigent. A Montilivi manen els minuts de qualitat; ara toquen a Segona per impulsar el retorn.

