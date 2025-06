UD Las Palmas, Valladolid i Leganés volen un jugador de l'Osasuna

El mercat de fitxatges d'estiu ja s'ha posat en marxa a la Segona Divisió, i alguns equips cerquen reforçar la seva plantilla amb futbolistes d'experiència i recorregut a l'elit. En aquest context, tres conjunts històrics com UD Las Palmas, Real Valladolid i CD Leganés estan protagonitzant una de les pugnes més interessants del moment per fer-se amb els serveis d'un veterà jugador que acaba de finalitzar la seva etapa a Osasuna. Una decisió que marca un canvi important en la seva carrera i obre noves expectatives tant per al futbolista com per als clubs implicats.

Las Palmas, Valladolid i Leganés afronten la pròxima temporada amb objectius clars: tornar com més aviat millor a la màxima categoria del futbol espanyol. Per això, necessiten reforços de qualitat i, sobretot, experiència. El futbolista en qüestió acaba contracte amb Osasuna aquest 30 de juny i ja ha deixat clar a través d'una emotiva carta de comiat que el seu cicle a El Sadar ha arribat al final. Després de diverses temporades defensant els colors vermells, el jugador s'acomiada amb la satisfacció de la feina ben feta i la mirada posada en el futur.

Als seus 33 anys, la seva trajectòria a Primera i Segona Divisió el converteix en una opció molt valuosa per als equips que aspiren a pujar de categoria. El fet que Las Palmas, Valladolid i Leganés hagin posat els ulls en ell no és casualitat: es tracta d'un futbolista polivalent, que pot aportar solidesa defensiva i experiència tant al vestidor com sobre la gespa. Així doncs, aquests tres clubs intentaran tancar la incorporació de Rubén García, segons han apuntat mitjans com Estadio Deportivo o Mundo Deportivo.

Rendiment a Segona Divisió i antecedents

No és la primera vegada que aquest jugador s'enfronta al repte de la Segona Divisió. De fet, ja va viure dues temporades a la categoria de plata, ambdues amb el CD Leganés entre 2014 i 2016, disputant un total de 60 partits, en què va aconseguir 9 gols i 8 assistències. Un bagatge més que interessant per a qualsevol club que busqui reforçar les bandes i aportar arribada des de la segona línia. El seu coneixement de la competició i la seva capacitat per adaptar-se a diferents sistemes tàctics el converteixen en un perfil molt cotitzat.

L'experiència adquirida durant aquells anys al Leganés pot ser un factor clau a l'hora de prendre una decisió sobre el seu futur, tot i que ara el panorama ha canviat i la competència pel seu fitxatge és molt més gran. No cal oblidar que en l'última temporada amb Osasuna va arribar a disputar 27 partits oficials, mostrant que continua sent una opció fiable tot i no ser titular indiscutible per la irrupció de jugadors més joves com Jesús Areso.

Interès de Las Palmas, Valladolid i Leganés

En els darrers dies, tant des de Valladolid com des de Leganés s'ha intensificat l'interès per incorporar el jugador a les seves files com a agent lliure. Segons diverses informacions de mitjans especialitzats i periodistes esportius, el conjunt canari de Las Palmas també s'ha sumat a la pugna, veient en ell una oportunitat per reforçar el lateral dret, una posició que necessita competència després de la sortida de Marvin Park i els dubtes al voltant de Viti Rozada i Andy Pelmard.

La direcció esportiva de Las Palmas, encapçalada per Luis Helguera, té com a prioritat dotar el nou entrenador Luis García Fernández d'una plantilla competitiva per lluitar per l'ascens a la temporada 2025/26. Per la seva banda, tant Valladolid com Leganés busquen consolidar-se com a candidats al retorn immediat a Primera Divisió, apostant per jugadors contrastats que puguin marcar la diferència des del primer moment.