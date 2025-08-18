Bones notícies per a Carlos Coberán: el València treballa en dos fitxatges més

El València CF viu un mercat estival d'activitat màxima. La setmana passada es van concretar diverses operacions destacades. Les arribades d'Ugrinic, Santamaría i Danjuma, que es van sumar a les incorporacions prèvies de Copete, Dani Raba i Julen Agirrezabala.
També hi va haver moviments en el capítol de sortides, amb la marxa de Fran Pérez i de Cenk Ozkacar. Carlos Coberán, que afronta la seva primera gran temporada al capdavant del projecte, comença a veure com la seva plantilla pren forma, tot i que encara li queden diversos assumptes per resoldre.
El cas André Almeida, un punt clau en la planificació
El futur d'André Almeida ha estat un dels temes més comentats a Mestalla durant les últimes setmanes. El portuguès va estar a punt d'abandonar el club rumb al Trabzonspor, però l'oferta del conjunt turc no va convèncer ni el València ni el mateix jugador. Segons va informar ElDesmarque, el migcampista continua esperant que el club s'assegui amb ell per abordar una millora contractual.
El tècnic Carlos Coberán valora la qualitat d'Almeida i el considera un perfil útil en l'esquema. Tanmateix, la manca d'acord en les negociacions manté oberta la incògnita. De moment, l'opció de continuar a València guanya força, però el mercat encara pot oferir girs inesperats.
Giorgi Chakvetadze, alternativa si no hi ha renovació
En paral·lel, el València té en el seu radar Giorgi Chakvetadze, mitjapunta georgià del Watford. Segons va avançar el periodista Sacha Tavolieri i van ampliar altres mitjans especialitzats, el club de Mestalla ja ha contactat amb l'entitat anglesa per explorar un traspàs. El jugador veuria amb bons ulls arribar a Espanya, i el València podria assumir sense problemes les seves pretensions salarials.
El gran obstacle es troba en el preu que exigeix el Watford, que oscil·la entre els cinc i set milions d'euros. Una xifra elevada per al context econòmic del club, que només es plantejaria aquesta operació si André Almeida acaba marxant. Tal com va apuntar Álex Domínguez, Chakvetadze s'ha convertit en prioritat en cas de sortida del portuguès.
Sadiq Umar, un altre front obert a la davantera
A més del dilema a la mitjapunta, el València continua treballant per reforçar el seu atac. El nom d'Umar Sadiq continua sobre la taula, amb converses avançades per intentar tancar la seva arribada des de la Real Sociedad. El davanter nigerià, que ja coneix Mestalla després de la seva cessió la temporada passada, és el perfil escollit per donar més pólvora ofensiva.
El seu fitxatge depèn dels últims ajustos econòmics, però al club hi ha optimisme. Tant Coberán com la direcció esportiva confien que el davanter pugui incorporar-se abans del tancament de mercat.
Una recta final de mercat amb decisions determinants
El València afronta les dues últimes setmanes de mercat amb diverses carpetes obertes i la necessitat d'actuar amb rapidesa. Resoldre el futur d'André Almeida marcarà el rumb de l'operació Chakvetadze, mentre que l'arribada de Sadiq Umar podria donar el salt de qualitat que l'equip necessita en atac.
Amb la plantilla en plena construcció, Carlos Coberán celebra que el club segueixi actiu i disposat a reforçar posicions clau. A Mestalla confien a tancar un mercat que fins ara ha estat agitat, però que podria acabar consolidant un projecte competitiu per a la temporada 2025/26.