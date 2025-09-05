Buenas noticias para el Barça, Pedri celebra la decisión de su pupilo: 'Me quedo'

La Masia sigue consolidándose como una de las canteras más prestigiosas del mundo. Durante décadas, el FC Barcelona ha fabricado mediocampistas de enorme talento que marcan época por su capacidad para asociarse y dominar los partidos. Sin embargo, cada cierto tiempo aparece un perfil distinto, capaz de mantener la esencia del juego combinativo y añadirle un plus de verticalidad y gol.

El perfil diferente de una joya azulgrana

Ese es el caso de Guille Fernández, futbolista de 17 años que ha decidido continuar en el Barça Atlètic. Su talento no solo se refleja en la visión de juego y la precisión en el pase, sino también en su instinto ofensivo, algo menos habitual en el ADN clásico. La pasada temporada firmó siete goles en Primera RFEF con apenas 16 años, un registro que confirma su capacidad de llegada desde segunda línea.

El joven centrocampista ya sabe lo que es entrenar y jugar con el primer equipo. Hansi Flick lo incluyó en la gira de pretemporada por Asia, donde incluso debutó frente al FC Seoul. Compartir vestuario con los mayores y mantenerse después en dinámica del grupo principal es un reflejo del valor que le otorga el cuerpo técnico.

| FCB

Un verano lleno de tentaciones externas

El mercado estival volvió a ponerlo en el escaparate. Varios clubes de Primera División y algunos del extranjero, como el Borussia Dortmund, tantearon su fichaje. También hubo sondeos de proyectos más modestos, como el Andorra, que le garantizaban minutos inmediatos. No obstante, tanto el jugador como su entorno han optado por priorizar la estabilidad y la progresión en un entorno que consideran ideal.

El hecho de que el Barça Atlètic compita este curso en Segunda RFEF podía haber sido un factor para buscar salida. Sin embargo, Guille ha apostado por continuar su formación en casa. Cuenta con contrato vigente hasta 2027 y también con la confianza de quienes lo ven como pieza fundamental en el futuro de la entidad.

Un líder precoz para el filial

Guille no solo es un futbolista prometedor, también se ha convertido en un referente dentro del vestuario. Con apenas 17 años se perfila como uno de los líderes del equipo de Juliano Belletti, que lo considera indispensable para afrontar la temporada. Su madurez sorprende a técnicos y compañeros, que lo ven preparado para asumir responsabilidades pese a su corta edad.

| Canva

La decisión de quedarse ha sido celebrada por Pedri, quien lo considera un pupilo dentro del vestuario azulgrana. Quién sabe si en unos pocos años, Guille Fernández puede ser un gran compañero de medular para el canario en el primer equipo del Barça.

Proyección a medio plazo

El plan pasa ahora por consolidarse en el filial y esperar oportunidades puntuales con el primer equipo. La dirección deportiva es consciente de que su progresión debe ser cuidada con mimo, como ocurrió en su día con Lamine Yamal. Si mantiene la línea ascendente y aprovecha cada entrenamiento, su salto definitivo al Camp Nou puede estar más cerca de lo previsto.

La apuesta de Guille por el Barça es también un mensaje de confianza en el proyecto de cantera. En tiempos donde muchos jóvenes buscan atajos hacia la élite, su decisión refuerza la filosofía culé de que el éxito se alcanza con paciencia, trabajo y fidelidad a un estilo de juego.