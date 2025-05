Deco es fixa pel Barça en un porter de la Premier League si falla Joan Garcia

per Iker Silvosa

En el futbol modern, la porteria és una de les posicions que més influeixen en l'esdevenir d'una temporada, i el FC Barcelona és plenament conscient de la importància d'encertar en la seva aposta de futur sota pals. Amb la incertesa de si Szczesny renovarà i de si Ter Stegen podrà recuperar el seu nivell d'antany, ja comencen a sonar possibles reforços per salvaguardar la meta.

Durant els últims dies, el gran objectiu per a la porteria culer ha estat Joan García, el jove talent de l'Espanyol. Tanmateix, les complexitats pròpies del mercat, l'interès d'altres equips i la possible reticència de l'Espanyol a negociar amb el Barça han fet que la secretaria tècnica miri amb atenció altres opcions de nivell internacional. En aquest context, el nom de Bart Verbruggen, actual porter del Brighton & Hove Albion i un dels porters més prometedors de la Premier League, ha agafat força com a alternativa principal si falla l'opció de Joan García.

El cas de Verbruggen il·lustra bé la nova política de fitxatges del club: joventut, projecció i capacitat per créixer dins de l'exigència blaugrana. El neerlandès, que amb 22 anys ja és titular amb la selecció dels Països Baixos, ha completat una temporada molt destacada a la Premier League. Ha disputat 36 partits amb el Brighton, aconseguint mantenir la porteria a zero en set ocasions. És a dir, un perfil similar al de Joan García.

| UEFA

Habitual amb els Països Baixos

La projecció internacional de Verbruggen s'ha consolidat des del seu debut amb la selecció neerlandesa a l'octubre de 2023. Des de llavors, s'ha assentat a la llista de Ronald Koeman, participant com a titular en partits importants, inclosa una brillant actuació a l'Eurocopa del passat estiu i una intervenció decisiva als quarts de final de la UEFA Nations League davant Espanya. Aquests fets han disparat el seu valor de mercat, situant-se al voltant dels 25 milions d'euros, una xifra d'acord amb la seva joventut, projecció i nivell de rendiment, especialment després que el Brighton pagués 20 milions a l'Anderlecht pel seu traspàs el 2023.

Una de les grans virtuts que Deco i el seu equip valoren especialment en Bart Verbruggen és la seva capacitat d'adaptació al joc de posició que exigeix el Barça. Format a l'escola neerlandesa, el porter destaca per la seva agilitat i reflexos, però també pel seu bon joc de peus i la seva serenor per sortir jugant des del darrere, qualitats que encaixen perfectament en la filosofia blaugrana. La seva envergadura, amb 1,94 metres d'alçada, li atorga una gran presència a l'àrea, i tot i la seva joventut demostra maduresa i personalitat en escenaris de màxima pressió.

Tanmateix, l'operació no serà senzilla. Bart Verbruggen té contracte amb el Brighton fins al 2028 i altres grans clubs europeus han mostrat interès en els seus serveis. El fet que el Brighton s'hagi quedat fora d'Europa pot facilitar la seva sortida si el jugador sol·licita un traspàs, però la competència serà ferotge i la xifra del traspàs es mourà al voltant dels 25 milions d'euros.