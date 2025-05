Betis, Sevilla, Girona, València i Celta volen un jugador del Barça

En plena planificació de la pròxima temporada, el FC Barcelona està immers a resoldre diverses situacions contractuals abans de llançar-se al mercat a la recerca de reforços. Entre aquests dossiers oberts, n'hi ha un que ha guanyat un protagonisme inesperat: el d'un jove talent ofensiu que ha despertat l'interès de mitja Lliga.

El seu nom encara no es menciona als despatxos, però tant la direcció esportiva com el nou cos tècnic ja han deixat clar que es tracta d'una joia que no volen perdre de vista. Les opcions són sobre la taula: cessió per foguejar-se, traspàs amb opció de recompra o fins i tot una permanència sorpresa si les circumstàncies ho permeten.

Un davanter amb projecció... i competència ferotge

Durant la pretemporada, aquest atacant va ser una de les sensacions. El seu dinamisme, olfacte golejador i capacitat d'associar-se amb els seus companys van cridar l'atenció fins i tot de Hansi Flick, que acabava d'arribar al club i ja en veia el potencial. Tanmateix, el curs no va ser senzill per a ell.

| Canva

La presència de Lewandowski, el gran nivell de Lamine Yamal i el creixement de Raphinha el van deixar sense gaires minuts al primer equip. El seu rendiment als entrenaments i la seva professionalitat van ser impecables. Va participar en partits al final de temporada i va deixar clar que, amb minuts, pot marcar diferències.

Els clubs que truquen a la porta

Des de la direcció esportiva, Deco i el seu equip han rebut trucades constants. Betis, Sevilla, Girona, València, Celta i Vila-real han mostrat interès. Tots ells veuen en aquest davanter un jugador capaç d'aportar gols, mobilitat i desimboltura. Alguns han demanat una cessió sense condicions, d'altres estarien disposats a pagar un traspàs amb clàusula de recompra.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Canva Creative Studio

El Barça, per la seva banda, no vol repetir errors del passat. No vol veure com un altre jugador de la pedrera brilla lluny i després resulta inabastable. També hi ha propostes de l'estranger, tot i que a l'entorn del jugador es prioritza quedar-se a LaLiga. El seu creixement, argumenten, serà més sòlid si no ha d'adaptar-se a un nou idioma.

Un futur que es decidirà aviat

La idea tant del club com del mateix jugador és tancar el seu destí abans de l'inici de la pretemporada. Ningú vol una situació allargada que entorpeixi la preparació. I, malgrat que encara no s'ha pres una decisió definitiva, sembla evident que la seva sortida serà en forma de cessió o traspàs controlat.

El cos tècnic, en qualsevol cas, ha transmès que es tracta d'un jugador amb “moltíssim gol”, i que el seu perfil encaixa perfectament amb la filosofia del club.Hansi Flick, que ja el va utilitzar com a recurs en alguns partits, veu amb bons ulls que es foguegi, però sense perdre el vincle amb el Barça.

El nom que tothom vol… és Pau Víctor

Després de setmanes de rumors i moviments, ja no hi ha dubtes. El davanter en qüestió és Pau Víctor, un dels talents més prometedors de la pedrera blaugrana.Tot i que el seu protagonisme aquesta temporada ha estat limitat, la seva projecció és indiscutible. I el millor de tot: tant ell com el club estan alineats en una mateixa idea.

No es tracta d'un adeu, sinó d'un fins aviat. Una aposta pel creixement per tornar més fort… i més golejador.