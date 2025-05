Archivo VAR confirma el que molts pensaven sobre el Barça: Roncero es queda mut

El futbol espanyol torna a situar el focus en la polèmica arbitral. Cada jornada, els debats a les xarxes socials i programes de televisió giren entorn de decisions discutides, jugades revisades i errors que poden canviar el curs d'una temporada. En aquest clima de sospita i anàlisi permanent, la publicació de noves dades ha posat al centre de l'huracà un dels equips més observats de l'última dècada.

No són poques les veus que, jornada rere jornada, posen en dubte la tasca del VAR i el criteri arbitral en els partits decisius de la Lliga EA Sports. El que fins fa poc era una percepció basada en sensacions, ara compta amb xifres objectives que apunten directament a un fenomen que molts intuïen, però que mai havia quedat tan exposat.

El VAR i el Barça, una relació sota la lupa

El Videoarbitratge es va implantar al futbol espanyol amb la intenció de corregir errors greus i augmentar la justícia esportiva, però el camí no ha estat senzill. Des de la seva arribada, el VAR ha estat envoltat de polèmica, especialment quan els grans clubs estan implicats en jugades clau. En el cas del FC Barcelona, el debat ha anat en augment aquesta temporada, sobretot després de diversos enfrontaments on les decisions han generat una forta reacció a l'afició culer.

| Google Imagenes

Després de l'últim Clàssic disputat, les protestes blaugrana van arribar a un dels seus punts més alts. Tant jugadors com membres del staff tècnic van manifestar obertament el seu descontentament, denunciant que certes revisions no es van aplicar amb el mateix criteri que en altres partits similars. L'ambient de desconfiança i la percepció de greuge han marcat les tertúlies esportives durant setmanes, deixant clar que el futbol espanyol viu una crisi de credibilitat respecte al VAR.

Estadístiques reveladores: el Barça lidera els errors arbitrals

Un informe recent de @ArchivoVAR a Twitter ha sacsejat el panorama mediàtic en publicar un rànquing amb els equips més perjudicats per errors del VAR a LaLiga EA Sports. La dada és tan rotunda com inesperada per a alguns: el Barça encapçala la llista amb un total de 13 errors en contra, superant clarament altres grans com el Reial Madrid (9) i el Reial Betis (8). Els segueixen Las Palmas amb 7 i Osasuna, València, Celta de Vigo, Alabès i Mallorca (6 cadascun).

Aquestes xifres no només reforcen les recents queixes blaugrana, sinó que reobren el debat sobre la imparcialitat del sistema i l'impacte real del VAR en la competició. Equips de la zona mitjana i baixa també apareixen al rànquing, però el cas del Barça destaca per la diferència respecte a la resta.