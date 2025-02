Boig per sortir del PSG i venir al Barça: Flick també el vol

El Barça no deixa de rastrejar el mercat de fitxatges a la recerca d'oportunitats que ajudin a enfortir la seva plantilla de cara al futur. El club blaugrana, amb Hansi Flick al comandament, anhela recuperar protagonisme a l'elit europea i considera fonamental reforçar el seu atac.

En aquest escenari, ha sorgit recentment una oferta molt temptadora que podria encaixar a la perfecció amb els plans esportius de la directiva.

El jugador que segueixen de prop

Es tracta de Bradley Barcola, l'extrem francès de 22 anys que actualment milita al Paris Saint-Germain. La seva situació a l'equip de Luis Enrique s'ha complicat notablement després de la incorporació de Khvicha Kvaratskhelia, que ha arribat per competir per un lloc a la davantera parisenca. A més, el creixement d'Ousmane Dembélé en les últimes setmanes ha reduït encara més les opcions de Barcola, que tem quedar relegat a la banqueta.

| @X

El futbolista, format a l'Olympique de Lyon, va arribar al PSG amb grans expectatives i un cost proper als 45 milions d'euros. No obstant això, el seu protagonisme s'ha vist seriosament amenaçat per la ferotge competència a l'equip gal. Davant aquesta realitat, Barcola està valorant seriosament la possibilitat de buscar minuts lluny de París, i el Barcelona apareix com un dels seus destins favorits.

Segons ha transcendit, Deco i el seu equip de treball han rebut l'oferta de l'entorn de Barcola. El Barça necessita reforçar la seva banda esquerra, sobretot pensant en dotar de més profunditat ofensiva l'onze. El jove atacant, capaç de desequilibrar en l'un contra un i amb la polivalència de jugar també per la dreta, encaixa en aquest perfil que el club ve buscant recentment.

L'atrau la idea de jugar amb Lamine

Un dels grans al·licients per a Barcola seria unir-se a Lamine Yamal, la nova joia de la pedrera blaugrana. La idea de formar una dupla explosiva amb el jove crack espanyol el sedueix enormement. Tant és així que, segons fonts properes al futbolista, veu amb molt bons ulls aterrar a Barcelona i iniciar una nova etapa que li permeti afiançar-se a l'elit.

| FCB

L'operació no resulta senzilla, però podria existir una fórmula idònia perquè el Barça no hagi d'afrontar una despesa milionària. Atès que el PSG va pagar una xifra elevada per Barcola, la seva taxació continua sent molt alta i no es descarta que el club parisenc demani un preu similar. No obstant això, es planteja una cessió amb opció de compra, un camí que beneficiaria ambdues parts i que s'ha utilitzat en altres ocasions per sortejar el fair play financer.

Luis Campos, director esportiu del PSG, manté una relació cordial amb Deco, cosa que podria agilitzar les negociacions. Aquest detall adquireix especial rellevància en un mercat tan competitiu, on cada detall en la comunicació pot inclinar la balança. A més, el mateix Flick ha donat el vistiplau a la incorporació, conscient que Barcola podria dotar l'atac d'una versatilitat molt valuosa.

El futur de l'extrem francès es definirà en els pròxims mesos; encara que per ara, Barcola ha alçat la veu indirectament, deixant clar que no vol ser un mer suplent. A l'horitzó, el Barça es perfila com una opció que sedueix el jugador. I des de la direcció esportiva culé veuen amb bons ulls l'arribada d'un talent jove que combini projecció i experiència a la Champions.

Si finalment l'aposta es concreta, el Barcelona donaria un cop en el seu projecte esportiu, sumant un futbolista capaç de revolucionar la banda i competir per un lloc amb Lamine. Tot dependrà de com es desenvolupin les converses entre ambdós clubs i de la predisposició del PSG a deixar sortir Barcola en condicions assequibles. Mentrestant, el jugador continua pressionant amb l'esperança de vestir la samarreta blaugrana com més aviat millor.